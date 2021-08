Peter Parker (w tej roli ponownie Tom Holland) jest załamany tym, że wszyscy poznali jego tajemnicę i wiedzę, że to on jest Spider-Manem.

"Spider-Man: Bez drogi do domu": Zarys fabuły

Choć nie są znane szczegóły fabuły filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu", ze zwiastuna można się sporo dowiedzieć.

"Teraz gdy wszyscy wiedzą, nie musisz niczego ukrywać ani kłamać" - powie Parkerowi jego dziewczyna MJ (Zendaya). On jednak nie jest zachwycony swoją "popularnością". "Kiedy Mysterio ujawnił moją tożsamość, to rozwaliło całe moje życie" - wyzna w zwiastunie Peter.



Peter Parker będzie chciał zrobić wszystko, by wrócić do czasów, kiedy jego tożsamość Spider-Mana była tajemnicą. Wpadnie na pomysł, aby poprosić Doktora Strange'a (Benedict Cumberbatch) o rzucenie zaklęcia wpływającego na rzeczywistość i zmieniającego przeszłość. "Możesz sprawić, żeby to się nigdy nie stało?" - zapyta Paker.

Reklama

Podczas rzucania zaklęcia dojdzie do pewnego nieporozumienia (Peter Parker zmieni nagle zdanie), w wyniku którego świat Parkera połączy się z kilkoma innymi rzeczywistościami. Peter będzie musiał stawić czoła przeciwnikom, których widzowie znają z poprzednich serii o superbohaterze.

"Naruszyliśmy stabilność czasoprzetrzeni. Problem w tym, że próbujesz prowadzić podwójne życie. Im dłużej to robisz, tym więcej ryzykujesz" - powie Parkerowi Doktor Strange.

Na koniec w zwiastunie padają złowrogie słowa: "Uważaj, czego sobie życzysz Parker". Nie wiemy, kto je wypowiada.



Wideo "Spider-Man. Bez drogi do domu" [pierwszy zwiastun]

Wrócą znani bohaterowie

Wiadomo już, że w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" pojawi się Alfred Molina znany jako Doktor Octopus z filmu "Spider-Man 2" (2004). Widzowie zobaczą również Willema Dafoe jako Zielonego Goblina oraz Jamiego Foxxa jako Electro, znanego już z filmu "Niesamowity Spider-Man 2" (2014).



W filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" ("Spider-Man: No Way Home") występują: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jon Favreau i Benedict Wong.

Na fotelu reżysera produkcji zasiada Jon Watts, autor poprzednich części: "Spider-Man: Homecoming" (2017) i "Spider-Man: Daleko od domu" (2019).

Premierę filmu zaplanowano na 16 grudnia 2021 roku.



Czytaj również: Dlaczego Tom Holland nie dostał roli w "Gwiezdnych wojnach"?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Daleko od domu" [trailer 2] materiały dystrybutora