”Spider-Man: Bez drogi do domu”: Premiera najbardziej wyczekiwanej części!

”Spider-Man: Bez drogi do domu” to filmowa opowieść o tym, jak bardzo bycie super bohaterem przeszkadza w codziennym życiu nastolatka. Peter Parker nie jest już anonimowy i będzie starał się sobie z tym poradzić przy pomocy ekscentrycznego Doktora Strange’a. To już trzecia część, w której główną rolę człowieka – pająka gra Tom Holland. Poprzednie dwie z jego udziałem zarobiły ponad dwa miliardy dolarów!

Zendaya i Tom Holland w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" /UIP /materiały prasowe