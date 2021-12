W ciągu trzech pierwszych dni wyświetlania "Spider-Man: Bez drogi do domu" zgromadził w polskich kinach 450 tys. widzów. To znakomity wynik, najlepszy spośród wszystkich filmów wyświetlanych na rodzimych ekranach w tym roku.



"Spider-Man: Bez drogi do domu" bije rekordy

Dotychczasowy lider tegorocznych tabel - "Nie czas umierać" zebrał na starcie 440 tys. osób. Z kolei najlepszy polski film - "Dziewczyny z Dubaju" przyciągnęły w premiery weekend niespełna 280 tys. osób.

To nie koniec dobrych wiadomości dla twórców nowych przygód Spider-Mana. Na podstawie frekwencji z piątkowych seansów filmu oraz przedsprzedaży wytwórnia Disneya podała, że obraz podczas premierowego weekendu zarobi w Stanach 253 mln dolarów.



Okazało się jednak, że ekranizacja komiksu zebrała więcej pieniędzy - 260 mln dolarów, co pozwoliło jej zająć drugie miejsce tabeli wszech czasów. Lepiej w premierowy weekend radził sobie w amerykańskich kinach jedynie film "Avengers: Koniec gry" .



Globalne wpływy ze sprzedaży biletów w czasie premierowego weekendu, po ogłoszeniu oficjalnych wyników, także skoczyły w górę - z 587 mln dol. do 594 mln dolarów.

"Spider-Man: Bez drogi do domu": Zarys fabuły

W "Bez drogi do domu" Peter Parker ( Tom Holland ) będzie chciał zrobić wszystko, by wrócić do czasów, kiedy jego tożsamość Spider-Mana była tajemnicą. Wpadnie na pomysł, aby poprosić Doktora Strange'a ( Benedict Cumberbatch ) o rzucenie zaklęcia wpływającego na rzeczywistość i zmieniającego przeszłość. "Możesz sprawić, żeby to się nigdy nie stało?" - zapyta Paker.

Podczas rzucania zaklęcia dojdzie do pewnego nieporozumienia - Peter Parker zmieni nagle zdanie, w wyniku którego jego świat połączy się z kilkoma innymi rzeczywistościami. Peter będzie musiał stawić czoła przeciwnikom, których widzowie znają z poprzednich serii o superbohaterze.

"Naruszyliśmy stabilność czasoprzestrzeni. Problem w tym, że próbujesz prowadzić podwójne życie. Im dłużej to robisz, tym więcej ryzykujesz" - powie Parkerowi Doktor Strange.

Wrócą znani bohaterowie

W filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" pojawią się dobrze znani widzom przeciwnicy Człowieka-Pająka. Alfred Molina znów zagra Doktora Octopusa z filmu "Spider-Man 2" (2004), Willem Dafoe Zielonego Goblina ze "Spider-Mana" (2002), a Jamie Foxx Electro, znanego już z filmu "Niesamowity Spider-Man 2" (2014).



Pojawią się ponadto Rhys Ifans , czyli Jaszczur z "Niesamowitego Spider-Mana" (2012) oraz Thomas Haden Church - Sandman ze "Spider-Mana 3" (2007).



