Niewielka różnica pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością wystarczyła, by "Spider-Man: Bez drogi do domu" wyprzedził drugi na liście najlepszych kasowych filmów otwarcia "Avengers: Wojna bez granic" , który w premierowy weekend zarobił w Ameryce Północnej 253 miliony dolarów. Lepszy od nowego "Spider-Mana" był więc tylko film "Avengers: Koniec gry" , który w premierowy weekend zarobił 357 milionów dolarów. A warto pamiętać, że obydwie części "Avengersów" trafiły do kin jeszcze przed pandemią.



"Spider-Man: Bez drogi do domu" bije kasowe rekordy

Nie udało się za to filmowi Jona Wattsa wskoczyć na drugie miejsce najbardziej kasowych otwarć wszech czasów na całym świecie. Z prawie 601 milionami zysku zajmuje on na tej liście trzecie miejsce. Prowadzi "Avengers: Koniec gry" (1,2 mld dolarów), a na drugim miejscu jest film "Avengers: Wojna bez granic" (640 milionów dolarów).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer 2] materiały prasowe

Twórcy filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" na pewno jednak nie rozpaczają z tego powodu. Szczególnie że film zarabia dalej i jest na dobrej drodze do tego, żeby w drugim tygodniu wyświetlania wyprzedzić debiutującego 22 grudnia "Matrix Zmartwychwstania" . W poniedziałek "Spider-Man: Bez drogi do domu" zarobił kolejne 37 milionów dolarów, co jest kwotą dużo większą niż zyski większości filmów w trakcie całego weekendu.

Wideo "Matrix Zmartwychwstania" [trailer 2]

"Spider-Man: Bez drogi do domu" miażdży wszelkie rekordy ustanowione w okresie pandemii COVID-19. Został pierwszym filmem, który w Stanach zarobił ponad 100 milionów dolarów w trakcie weekendu otwarcia. Wystarczył mu do tego piątek, kiedy zarobił tam 121 milionów dolarów, czyli więcej niż przez cały weekend zyskały poprzednie odsłony cyklu, filmy "Spider-Man: Homecoming" (117 milionów dolarów) i "Spider-Man: Daleko od domu" (92 miliony).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Daleko od domu" [trailer 2] materiały dystrybutora

Po pierwszych trzech dniach wyświetlania film "Spider-Man: Bez drogi do domu" został też najbardziej kasowym hollywoodzkim filmem roku 2021.

"Spider-Man: Bez drogi do domu": Zarys fabuły

W "Bez drogi do domu" Peter Parker ( Tom Holland ) będzie chciał zrobić wszystko, by wrócić do czasów, kiedy jego tożsamość Spider-Mana była tajemnicą. Wpadnie na pomysł, aby poprosić Doktora Strange'a ( Benedict Cumberbatch ) o rzucenie zaklęcia wpływającego na rzeczywistość i zmieniającego przeszłość. "Możesz sprawić, żeby to się nigdy nie stało?" - zapyta Paker.

Podczas rzucania zaklęcia dojdzie do pewnego nieporozumienia - Peter Parker zmieni nagle zdanie, w wyniku którego jego świat połączy się z kilkoma innymi rzeczywistościami. Peter będzie musiał stawić czoła przeciwnikom, których widzowie znają z poprzednich serii o superbohaterze.

"Naruszyliśmy stabilność czasoprzestrzeni. Problem w tym, że próbujesz prowadzić podwójne życie. Im dłużej to robisz, tym więcej ryzykujesz" - powie Parkerowi Doktor Strange.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer] materiały prasowe

Wrócą znani bohaterowie

W filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" pojawią się dobrze znani widzom przeciwnicy Człowieka-Pająka. Alfred Molina znów zagra Doktora Octopusa z filmu "Spider-Man 2" (2004), Willem Dafoe Zielonego Goblina ze "Spider-Mana" (2002), a Jamie Foxx Electro, znanego już z filmu "Niesamowity Spider-Man 2" (2014).



Pojawią się ponadto Rhys Ifans , czyli Jaszczur z "Niesamowitego Spider-Mana" (2012) oraz Thomas Haden Church - Sandman ze "Spider-Mana 3" (2007).



Wideo "Spider-Man. Bez drogi do domu": Zielony Goblin, Electro i Doktor Octopus powracają

