Cox pojawił się tylko w jednej ze scen filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" . Grany przez niego Matt Murdock udzielał Peterowi Parkerowi porady prawnej po tym, jak ujawniono, że to Parker jest Spider-Manem. W wielu kinach pojawienie się Coxa na ekranie wzbudzało entuzjazm fanów. Aktor o tym wiedział, bo dostawał od fanów i znajomych wiadomości z opisem tego, jaka atmosfera panowała na seansach. Zachęcony tymi doniesieniami, postanowił sam sprawdzić reakcje widzów i wybrał się do kina. Wyszedł rozczarowany.



Daredevil w filmie o Spider-Manie

"Poszedłem na seans chyba do jedynego kina w Ameryce, w którym w trakcie tej sceny panowała martwa cisza. A kino było napakowane po brzegi. Nie zwątpiłem jednak, że reakcje bywają zgoła różne, bo miałem wystarczająco wiele opisów od znajomych" - powiedział Cox w trakcie promocji swojego nowego serialu zatytułowanego "Kin".

Charlie Cox wcielał się w postać niewidomego prawnika Matta Murdocka znanego pod pseudonimem Daredevil w trzech sezonach popularnego serialu "Daredevil" Netfliksa. Aktor nie ma pojęcia, co dalej z jego komiksowym bohaterem. Oczekiwania fanów są jednak spore. "Daredevil" to najlepiej oceniany komiksowy serial Marvela stworzony przez Netflix. Wszystkie one znikną niedługo z tej platformy streamingowej i przeniosą się na platformę Disney+. To oznacza, że nic nie stanie na przeszkodzie, by przygoda Coxa z postacią superbohatera mogła być kontynuowana.

Wideo Marvel: Daredevil — Sezon 3 | Oficjalny zwiastun [HD] | Netflix

To, jak na pojawienie się Daredevila w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" reagują widzowie, jest ważne dla przyszłości Coxa. Jeśli bowiem ta postać będzie się pojawiać w dalszych projektach studia Marvela - czy to tych produkowanych przez Sony, czy Disneya - sympatia fanów może być gwarancją tego, że nikt nie zastąpi go w tej roli.



