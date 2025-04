Sport, chwała i miliony. Film o Maddenie z obsadą, która miażdży

Nicolas Cage jako legenda NFL! Gwiazdorska obsada w filmie o Maddenie rośnie w siłę

To będzie filmowy hit, na który czekają fani sportu od lat! David O. Russell szykuje sportową superprodukcję, która ma szansę na długo zagościć w sercach fanów amerykańskiego futbolu, i nie tylko. "Madden", opowiadający o jednej z największych ikon NFL, zyskuje właśnie kolejnych aktorskich gigantów. Do wcześniej ogłoszonych Nicolasa Cage’a i Christiana Bale’a dołączają John Mulaney, Kathryn Hahn i Sienna Miller.

Film "Madden" ma pokazać niezwykłą drogę Johna Maddena od trenera, który poprowadził Oakland Raiders do zwycięstwa w Super Bowl, przez kreatora kultowej serii gier wideo, aż po jednego z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów sportowych w historii NFL. Nicolas Cage wcieli się w samego Johna Maddena. Christian Bale zagra jego największego rywala - właściciela Raiders, Ala Davisa. Nowi członkowie obsady również nie dostają ról drugoplanowych. Mulaney, znany z ciętego humoru i sukcesów na Netflixie, sportowo wcieli się w Tripa Hawkinsa - założyciela EA Sports. Kathryn Hahn zagra Virginię Madden - kobietę, która stała u boku trenera-legendy przez całe jego życie, a Sienna Miller - charyzmatyczną Carol Davis.

Od sideline’a do sławy. Historia, która zdefiniowała sport i popkulturę

To nie będzie kolejny biopic o sportowcu. To będzie opowieść o człowieku, który zrewolucjonizował futbol. Najpierw na boisku, potem w telewizji, a ostatecznie na ekranach komputerów i konsol. John Madden to trener z krwi i kości, komentator o głosie, którego słuchali miliony, i twarz cyfrowej ery NFL.

Produkcja rusza już w przyszłym miesiącu w Atlancie. Za kamerą stanie sam David O. Russell, twórca "American Hustle", który za każdym razem przyciąga największe nazwiska. "Madden" to jego czwarta współpraca z Christianem Bale’em, który za jeden z ich wspólnych filmów - "Fighter" - zdobył Oscara.

Projekt powstaje pod szyldem Amazon MGM Studios i zapowiada się na jeden z najgłośniejszych tytułów nadchodzącego sezonu. Biorąc pod uwagę skalę, obsadę i legendarną postać w centrum historii - szykuje się film, który może powalczyć o najważniejsze nagrody.

