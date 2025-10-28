"Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw": spin-off legendarnej serii

"Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" to spin-off jednej z najbardziej dochodowych serii w historii kina. Dwayne Johnson i Jason Statham ponownie wcielają się w tytułowe postaci.

Luke Hobbs (Johnson), lojalny agent amerykańskich Dyplomatycznych Służb Bezpieczeństwa i wyjęty spod prawa wyrzutek Deckard Shaw (Statham), były pracownik brytyjskich elitarnych agencji wojskowych, walczą ze sobą od kiedy tylko spotkali się po raz pierwszy, w 2015 roku, w filmie "Szybcy i wściekli 7". Ale sytuacja zmienia się wraz z pojawieniem się niebezpiecznego anarchisty Brixtona Lorra (Idris Elba), który pragnie przejąć kontrolę nad wirusem mogącym zmieść z powierzchni Ziemi połowę ludzkości. W to wszystko włączona zostaje siostra Shawa - Hattie (Vanessa Kirby), błyskotliwa i nieustraszona agentka M16. Hobbs i Shaw wiedzą, że muszą sprzymierzyć siły, by pokonać wroga, który może okazać się silniejszy od nich obu - razem wziętych.

"Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" zostanie wyemitowany we wtorek, 28 października o godzinie 20:35 na antenie Polsatu.

