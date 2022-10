Po tym, jak dr Rose Cotter (Sosie Bacon) była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki, zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości - to opis fabuły horroru "Uśmiechnij się", niespodziewanego kinowego hitu 2022 roku, który zarobił już na całym świecie 140 milionów dolarów.



Nikt nie spodziewał się takiego powodzenia, jakie stało się udziałem horroru "Uśmiechnij się" . Świadczy o tym fakt, że pierwotnie ten nakręcony za 17 milionów dolarów film miał trafić od razu na platformę streamingową Paramount+. O tym, że twórcy zdecydowali się jednak wprowadzić go do kin, zadecydowały pozytywne opinie w trakcie pokazów testowych. Widzowie byli zachwyceni.

- To nie jest kamień milowy dla gatunku. Niemniej - potrafi naprawdę przestraszyć. Nie zdziwię się także, jeśli niedługo pojawią się informacje o sequelu - pisał Jakub Izdebski w recenzji dla Interii.



Gwiazdą filmu "Uśmiechnij się" jest Sosie Bacon , córka znanego aktora Kevina Bacona .

Kevin Bacon jest dumny z córki Sosie

"Jest [w tym filmie] fantastyczna" - aktor przyznał w rozmowie z portalem Hollywood Reporter. "Nie wiedzieliśmy, że jest zainteresowana jakąkolwiek karierą aktorską. Kiedy jednak zdecydowała, że to jest to, co chce robić w życiu, zrezygnowała z college'u i przeprowadziła się do Los Angeles i zaczęła robić to, co należy" - ujawnił aktor.

I dodał, że jest bardzo dumny ze swojej córki.

"Wiedząc, jak ciężko pracowała [przy tym filmie] i mając świadomość tego, jak dobrą jest aktorką, kiedy obejrzałem 'Uśmiechnij się', byłem jednak zaskoczony. Nie tylko tym, jak wspaniała była, lecz także dlatego, że [zobaczyłem], jak bardzo wymagająca była jej rola. To rodzaj występu, w którym nie ma miejsca na chwilę oddechu. Zazwyczaj, gdy zaczyna się [film], twój bohater jest przez pierwsze 15-20 minut całkiem szczęśliwy, dopiero później wszystko robi się okropne. W tym przypadku poziom stresu jest jednak szalony. Jestem z niej bardzo dumny" - podkreślił Bacon, który sam rozpoczynał aktorską karierę od występu w horrorze "Piątek trzynastego.

"Horrory to już rodzaj tradycji w naszej rodzinie" - zakończył Bacon, którego w tym roku mogliśmy oglądać w... slasherze "They/Them".

