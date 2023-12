Praca w branży filmowej została wpisana w DNA Sofii Coppoli . Urodziła się 14 maja 1971 roku jako najmłodsza córka wybitnego reżysera, Francisa Forda Coppoli , którego seria " Ojciec chrzestny " czy film "Czas Apokalipsy" zyskały status klasyków wszech czasów. Kuzynami reżyserki są Nicolas Cage oraz Jason Schwartzman.

Sama Sofia próbowała swoich sił w aktorstwie, pojawiła się w siedmiu filmach swojego ojca. Zrezygnowała z kariery aktorskiej po ogromnej krytyce, jaka spadła na nią po roli w trzeciej części "Ojca Chrzestnego", za którą otrzymała aż dwie Złote Maliny. Do 2000 roku pojawiła się jeszcze w trzech produkcjach, w tym w filmie "Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo", a następnie poszła w ślady ojca i poświęciła się karierze reżyserskiej.

Reklama

Na szczęście okazało się, że za kamerą idzie jej lepiej niż przed. Debiutem fabularnym Coppoli był film " Przekleństwa niewinności ", który zyskał uznanie krytyków podczas festiwalu filmowego w Sundance w 2000 roku. Przełomem w karierze reżyserki okazał się być film "Między słowami" z 2003 roku z Billem Murrayem i Scarlett Johansson w rolach głównych. Kameralny komediodramat, opowiadający o relacji dwójki samotnych osób, którzy przypadkowo spotkali się w pewnym tokijskim hotelu, przyniósł jej Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, zdobywając trzy Złote Globy, trzy nagrody BAFTA oraz nominację do nagrody Europejskiej Akademii Filmowej.

Trzecim tytułem w reżyserii Sofii Coppoli była "Maria Antonina" - film nakręcony na podstawie biografii opracowanej przez brytyjską historyczkę, Antonię Fraser. W roli głównej wystąpiła Kirsten Dunst, a na ekranie partnerował jej Jason Schwartzman. Produkcja zadebiutowała na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2006 roku. Pomimo ogólnego niezadowolenia publiczności, otrzymał owacje na stojąco.

W przyszłym roku do polskich kin trafi najnowszy film w reżyserii Coppoli na podstawie jej własnego scenariusza, który będzie adaptacją wydanej w 1985 roku książki Priscilli Presley "Elvis ad me". W rolach głównych Jacob Elordi oraz Cailee Speany.



Sofia Coppola poleca filmy. 10 ulubionych tytułów reżyserki

Portal Collider na podstawie najróżniejszych wywiadów zrobił zestawienie 10 filmów, o których Sofia Coppola wspominała jako o swoich ulubionych. Wśród nich znalazło się między innymi mało znane "Szesnaście świeczek" z Molly Ringwald w roli głównej. W wywiadzie dla Rotten Tomatoes Coppola przyznała, że film był jednym z jej ulubionych w czasach nastoletnich. "Kiedy dorastałam, to był jeden z moich ulubionych filmów i nadal będę go oglądać za każdym razem, gdy będzie emitowany" – powiedziała.

Ciekawym tytułem, który poleca Sofia Coppola jest "Pod skórą" w reżyserii Jonathana Glazera ze Scarlett Johansson w roli głównej. Jak podaje New York Times, reżyserka uznaje film za obowiązkowy w repertuarze każdego kinomana.

Jakie są pozostałe ulubione filmy Coppoli? Klasyk w reżyserii Michelangelo Antonioniego - "Noc", słynny "Fortepian" Jane Campion z 1993 roku, mniej znany "Fish Tank", czy premiera ostatnich lat - "Nieoszlifowane diamenty".



Na liście polecanych tytułów przez reżyserkę znalazła się także kultowa "Lolita" Stanleya Kubricka. Z kolei o filmie "Do utraty tchu" Jean-Luca Godarda mówiła w rozmowie z Rotten Tomatoes w odniesieniu do jej "Somewhere".

Sofia Coppola rekomenduje film "Spragnieni miłości" Wonga Kar-Wai. Nie trudno doszukać się podobieństw z filmem "Między słowami", w którym widać inspirację dziełem hongkońskiego reżysera. Ostatnim ulubionym obrazem na liście reżyserki jest "Siedmiu samurajów" Akiry Kurosawy, znany jako "pierwszy nowoczesny film akcji".