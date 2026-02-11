Smutne wieści dla miłośników europejskiego kina. Odeszła "czeska Bardot"

Początek 2026 roku to ogromne żniwa smutku. Żegnamy kolejną ikonę kina - w wieku 86 lat zmarła Jana Brejchová - czeska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Informacje potwierdziła córka aktorki.

Jana Brejchová: widzowie ją kochali

Pojawiła się w prawie 70 produkcjach filmowych od początku swojej kariery w 1953 roku. Już jako trzynastolatka zagrała w filmie "Ołowiany chleb" i choć nie miała formalnego wykształcenia, szybko stała się rozchwytywaną gwiazdą.

Przede wszystkim uwagę przykuwała jej uroda - nic więc dziwnego, że szybko przylgnęła do niej łatka "czeskiej Brigitte Bardot".

Kolejnymi produkcjami w karierze były: "Wyższa zasada" (1960), "Wilcza jama" (1957) czy "Piękność w opałach" (2006). Jej sława zaczęła z czasem wykraczać poza granice Czech: wystąpiła m.in. u Karla Zemana, a na jej koncie pojawiły się takie produkcje jak "Powrót syna marnotrawnego" (1966) i "Odwaga na co dzień" (1965).

W 2007 roku została nagrodzona Czeskim Lwem dla najlepszej aktorki drugoplanowej w filmie "Piękność w opałach".

Prywatnie związana była z Milošem Formanem - była jego pierwszą żoną. Rozstali się w 1962 roku, a ona sama związała się z Vlastimilem Brodským, z którym później doczekała się narodzin córki - Terezy, która także została aktorką.