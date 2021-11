"Śmierć Zygielbojma": Popławska komentuje: "To niegodziwość"

Podczas premiery filmu pt. "Śmierć Zygielbojma" reżyser Ryszard Brylski zarzucił władzy - w obecności m.in. ministra Glińskiego - próbę sprowadzenia jego filmu do "kina rządowej propagandy". Tuż przed wejściem na ekrany film został na stronie Polskiej Fundacji Narodowej, która współfinansowała jego produkcję, opatrzony kłamliwymi treściami, które w nim nie istnieją. Zgadzam się w pełni z oburzonymi tym wpisem historykami, którzy uważają, że wykorzystywanie najwyższej ofiary, jaką złożył Zygielbojm, do takich politycznych manipulacji, to niegodziwość. W swoim pożegnalnym liście Zygielbojm napisał: "Życie moje należy do narodu żydowskiego w Polsce, więc je daję". To znalazło się w naszym filmie i jest jego kwintesencją.

napisała aktorka