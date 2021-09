Dyrektor PISF: Poziom filmów niezwykle wzrósł

Robert Mazurek zapytał swojego gościa o festiwal filmowy w Gdyni. Złote Lwy zdobył film "Wszystkie nasze strachy" w reżyserii Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta opowiadający o homoseksualnym artyście wizualnym wychowanym na wsi i zaangażowanym w działalność Kościoła katolickiego. Srebrne Lwy z kolei zdobył "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego o sprawie Grzegorza Przemyka. - Dla mnie to nie było zaskoczenie. Będąc na festiwalu różne opinie trafiały do mnie i nie byłem w szoku - powiedział Śmigulski. Podkreślił, że obraz Rondudy nie został zgłoszony na kandydata do Oscara m.in. dlatego, że nie był jeszcze dystrybuowany.

Jak koronawirus wpłynął na polskie kino?

- Przykład Festiwalu w Gdyni to jest akurat przykład, że jest fantastycznie. Poziom filmów, jako pewna przeciętna, niezwykle wzrósł w ostatnich latach. Jesteśmy obecni na najważniejszych festiwalach na świecie, systematycznie, trwale, w zasadzie rok do roku. Do Festiwalu w Gdyni zostało zgłoszonych w tym roku 46 filmów, zwykle jest ich około 50. Zatem koronawirus utrudnił funkcjonowanie branży, natomiast powstała podobna ilość filmów, co w latach poprzednich - podkreślił Radosław Śmigulski.



Szef PISF ocenił, że koronawirus nie uderzył w branżę filmową tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Filmów wciąż dużo się kręci, a kina przetrwały - tylko kina studyjne skorzystały z covidowej pomocy PISF.

- Z sygnałów, które do nas docierają, (upadki kin) to są pojedyncze przypadki, kiedy kina bankrutowały. Były to trzy kina, z czego dwa z nich były bankrutem przed pandemią - mówił.



Zapytany o to, dlaczego nie powstają szumnie zapowiadane przez polityków polskie superprodukcje z udziałem amerykańskich aktorów, Śmigulski powiedział, że nasza kinematografia jest "organizacyjnie na zupełnie innym poziomie". - Polskie kino nie dysponuje środkami, które mogą w jakikolwiek sposób zainteresować kino amerykańskie w najbliższych latach - mówił. Dodał, że PISF sam nie może nic zrobić, gdyż "nie jest producentem".

- Od zawsze uważałem, że PISF jest miejscem, gdzie różne wrażliwości powinny mieć możliwość realizacji - mówił dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski na antenie RMF FM.



Dyrektor PISF: Trwają prace nad dwoma wysokobudżetowymi filmami o polskiej historii