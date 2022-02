Sielankowy nastrój miodowego miesiąca młodej pary, spędzającej podróż poślubną na luksusowym statku rzecznym, zostaje przerwany przez ponure zdarzenie. Beztroska wycieczka po Egipcie zmienia się w poszukiwania mordercy, na czele których staje jeden z uczestników rejsu po Nilu, niezawodny Hercules Poirot. Egzotyczna, tajemnicza i niepozbawiona niebezpieczeństw sceneria stanowi znakomite tło tej mrocznej opowieści o obsesyjnej miłości i jej tragicznych skutkach. Tym bardziej, że historia - jak rzeka - wije się w niezwykle zagadkowy sposób, nie pozwalając widzom odgadnąć zakończenia aż do finałowej, szokującej demaskacji.



Wideo Śmierć na Nilu - za kulisami filmu | Niebezpieczna wyprawa

"Śmierć na Nilu": Głód seksu

"Śmierć na Nilu" to kolejna wspólna realizacja ekipy filmowej, która wcześniej pracowała przy przebojowej adaptacji "Morderstwa w Orient Ekspresie" z 2017 r., również osnutej na motywach powieści Christie.

"Głód seksu w tej powieści jest przepotężny, ludzie tracą głowy w pogoni za nim. Żądza zaspokojenia fizycznego staje się tak niebezpieczna, że ociera się o zbrodnię" - mówi Branagh. "Jest to najbardziej niepokojąca książka tej autorki. Prezentuje w niej cienką powłokę wyrafinowania, seksapilu, luksusu i romansu, pod którą nieustannie kryje się kruchość, niepewność, niebezpieczeństwo i zamęt" - dodaje reżyser, który gra też Herculesa Poirota, jedną z ukochanych i najbardziej znanych postaci Agathy Christie: genialnego, bystrego i czarująco skromnego belgijskiego detektywa. Jego bohater jest szarmancki i dobry z natury, obsesyjnie dba o swój wygląd zewnętrzny, korzysta z uroków życia płynących z obracania się w elitarnym towarzystwie.

Zdjęcie Kenneth Branagh na plakacie "Śmierci na Nilu" / Disney / materiały prasowe

"Śmierć na Nilu": Kto jest kim?

Tom Bateman ("Babskie wakacje") powraca w roli przystojnego, czarującego i pogodnego Bouca, nieco zagubionego, ale uroczego pomocnika Herculesa Poirota. Aktor ogromnie ucieszył się z możliwości ponownego wcielenia się w postać z "Morderstwa w Orient Expressie", zwłaszcza, że nie pojawia się ona w "Śmierci na Nilu" i przyjął tę ekscytującą rolę. "Obiektyw kamery nieco bardziej skierował się na Bouca... Bardzo intrygujący był powrót do tej roli" - mówi aktor. "W 'Morderstwie w Orient Expressie' Bouc dbał tylko o siebie, w 'Śmierci na Nilu' nauczył się zwracać uwagę na innych i dorósł".



Zdjęcie Tom Bateman na plakacie "Śmierci na Nilu" / Disney / materiały prasowe

Annette Bening ("Kapitan Marvel", "American Beauty") występuje jako Euphemia Bouc, znana malarka i matka Bouca. Jest roszczeniowa, pełna pogardy wobec innych i nadopiekuńcza wobec syna, a do Egiptu przyjechała z nim na ślub jego przyjaciółki Linnet. "Euphemia jest nową postacią stworzoną specjalnie do celów prowadzenia fabuły. Wiecznie zamartwia się swoim synem, ma wręcz na jego punkcie obsesję", opowiada Bening.



Aktorka z wielkim entuzjazmem przyjęła zaproszenie do obsady i doskonale wcieliła się w swoją postać z uwzględnieniem wymogów okresu historycznego, w którym rozgrywa się akcja, jak również pozornie cynicznego nastawienia Euphemii wobec miłości. "Opowieści o kobietach tego okresu i bohemie przełomu wieków były świetną lekturą", mówi Bening. "W zrozumieniu Euphemii w ogromnym stopniu pomogły mi informacje o ówczesnych malarzach, miejscach gdzie mogła studiować sztukę oraz jak to wszystko mogło wpłynąć na jej romantyczny styl życia" - mówi Bening.



Zdjęcie Annette Bening na plakacie filmu "Śmierć na Nilu" / Disney / materiały prasowe

W roli Linnet Ridgeway, radosnej, stylowej, obrzydliwie bogatej dziedziczki wywodzącej się z prominentnej i szacownej rodziny, wystąpi Gal Gadot ("Wonder Woman", "Szybcy i wściekli"). Pełna gracji i pewności siebie, nigdy nie doświadczyła oszałamiającego, pochłaniającego bez reszty uczucia prawdziwej miłości, z kolei na przestrzeni lat ze względu na swoje bogactwo dorobiła się kilku wrogów.



Zdjęcie Gal Gadot na plakacie "Śmierci na Nilu" / Disney / materiały prasowe

Gadot zakochała się w Linnet Ridgeway i skomplikowanej naturze tej postaci. "Jest bardzo egocentryczna, ale jednocześnie ma wielkie serce. Bardzo przyzwyczaiła się do tego, że wszystko toczy się zgodnie z jej wolą, ale na swoim szczycie czuje się samotna, dlatego odczuwa wielką wewnętrzną pustkę." "Praca z Kenem była dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Tak wiele nauczyłam się z jego gry, ale też reżyserii! Jest świetnie przygotowany i zorganizowany, co nie pozostawia prawie w ogóle miejsca na błędy, ale jednocześnie daje aktorom dużo swobody na wypróbowywanie ich własnych pomysłów. Ma ten dar, dzięki któremu wszyscy czują się wyjątkowo, a do tego dochodzi jeszcze charyzma i urok osobisty" opowiada Gadot.

Jak mówi Branagh, "do roli Linnet Ridgeway potrzebna była aktorka niezwykłej urody i czaru, niepokorna i empatyczna, i to wszystko odnaleźliśmy w Gal. Jest niesamowita w tej roli i tak samo pełna koloru i głębi, jak jej postać".



Bezrobotny, ale przystojny i obdarzony naturalnym wdziękiem Simon Doyle jest zakochany w Jackie de Bellefort, dopóki ta nie przedstawia mu swojej szkolnej przyjaciółki, pięknej, bogatej i równie fascynującej Linnet Ridgeway.



Armie Hammer w "Śmierci na Nilu"

W Simona wcielił się Armie Hammer , aktor znany z filmów takich, jak "Tamte dni, tamte noce", "The Social Network". Była ona dla niego wyzwaniem, ponieważ jest to postać przez większość czasu ukrywająca swoje prawdziwe oblicze. "Ile można pokazać, ile może się wymsknąć?" - wyjaśnia. "Trzeba to dobrze wyważyć. Moja postać musi być wiarygodna przez cały czas trwania filmu". Hammer chwali sobie możliwość pracy z Branagh: "Ponieważ jest aktorem, mówimy jednym językiem, on wie jak komunikować się w taki sposób, że dostajesz wszystko, czego potrzebujesz".



Emma Mackey ("Sex Education") gra Jacqueline De Bellefort, dziewczynę atrakcyjną, dowcipną i bardziej wykształconą, niż chciałaby to ujawnić. Wywodzi się z arystokratycznego, aktualnie zubożałego, francuskiego rodu i jest po uszy zakochana w Simonie Doylu. "Mimo swojej siły, odporności i niezależności, dla Simona zrobi wszystko" - mówi Mackey. "Główną siłą kierującą Jacqueline jest jej miłość do niego... On jest jej sensem istnienia".



Wideo "Śmierć na Nilu" [trailer 2]

Aktorka opracowywała tę postać w bliskiej współpracy z Branaghem, wspólnie stworzyli jej historię jako uzasadnienie jej zachowania. "Ona ma złamane serce i bardzo cierpi, ale jednocześnie chcieliśmy, żeby była pełna życia, energii i ciepła, seksowna i pewna siebie, chcieliśmy pokazać też jej wrażliwą, zranioną uczuciowo stronę" - wyjaśnia Mackey. "Jackie ma złamane serce z powodu przyjacielskiej zdrady, przez to jest wrażliwa i smutna, ale tak się składa, że przez to jest niezwykle atrakcyjna... i niebezpieczna" - opowiada Branagh. "Emma świetnie oddała jej humor, mrok, wrażliwość i dobro. Wniosła wiele subtelności do tej skomplikowanej postaci".



Zdjęcie Emma Mackey w filmie "Śmierć na Nilu" / Disney / materiały prasowe

W rolę Rosalie, siostrzenicy i managerki Salome Otterbourne wcieliła się Letitia Wright ("Czarna Pantera"). Dzięki wykształceniu i znajomości świata z licznych podróży jest wyrafinowana, dowcipna i ambitna. W roli Rosalie aktorkę pociągała jej entuzjazm i determinacja.



"Jest młoda, ale jednocześnie bardzo zmotywowana i skrupulatna" - wyjaśnia Wright. "Bardzo ciekawym zestawieniem było zderzenie tej racjonalnej postaci z fabułą, w której pewne sytuacje niweczyły jej pewność siebie". Podobnie jak reszta obsady, Wright ciężko pracowała z Branaghem nad rozwojem swojej postaci. Ujawnia, że reżyser dał jej piękną książkę o Renesansie Harlemskim, która bardzo pomogła jej w zrozumieniu Rosalie: "To piękna książka opisująca te czasy i pokolenie artystów afroamerykańskich mające przełożenie na literaturę, sztukę, kulturę i modę. Podróżowali oni również do Europy i odnosili tam ogromne sukcesy".



Zdjęcie Letitia Wright w filmie "Śmierć na Nilu" / Disney / materiały prasowe

