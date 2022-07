Pochodzący z Mexico City Joaquín del Paso od lat związany jest z naszym krajem. Jego przygoda z Polską zaczęła się na studiach w PWSFTviT w Łodzi, którą ukończył z wyróżnieniem. Nie dziwi więc fakt, że jego drugi film "Słabsze ogniwo" , jest meksykańsko-polską koprodukcją, w której jedną z głównych ról zagrał Jacek Poniedziałek .

Film oparty jest do pewnego stopnia na osobistych doświadczeniach reżysera. Dzięki tym przeżyciom del Paso stworzył mocny i bardzo aktualny film o niebezpiecznej relacji pomiędzy religią i władzą.



"Słabsze ogniwo": Ścieżkę dźwiękową stworzyli autorzy muzyki do "Stranger Things"

Dla reżysera, od początku ważnym elementem filmu miała być muzyka. I to mu się udało. Bowiem za fenomenalną ścieżkę dźwiękową "Słabszego ogniwa" odpowiadają twórcy muzyki do nagradzanego wielokrotnie serialu “Stranger Things" . Czyli Michael Stein oraz Kyle Dixon.

Del Paso tak mówi o spotkaniu z twórcami muzyki do kultowego serialu: "Poznałem Michaela i Kyle'a przez ich agenta w Los Angeles. Szukałem kompozytora specjalizującego się w horrorach i thrillerach a on zaproponował, żebym im przysłał fragment filmu. Myślałem, że nawet nie odpowiedzą, ale obejrzeli film tego samego dnia i od razu odpowiedzieli, że mają czas i chcą to zrobić".

Reżyser zdradził także, jak mu się współpracowało ze Stainem i Dixonem. "Dostosowali się do budżetu filmu i od razu zaczęliśmy pracę. Najpierw mieliśmy długie rozmowy, analizowaliśmy film i ustalaliśmy "co zagra" w danym momencie. Wkrótce panowie zaczęli wysyłać niesamowitą muzykę elektroniczną, idealnie oddającą klimat filmu."

Warto dodać, że cała współpraca przy tworzeniu muzyki do filmu "Słabsze ogniwo" odbywała się zdalnie, a panowie spotkali i poznali się osobiście dopiero podczas premiery na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji.

Wideo THE HOLE IN THE FENCE clip | BFI London Film Festival 2021

"Słabsze ogniwo" w kinach od 8 lipca.

