"Uciekaj!": horror, który wbija w fotel

Film "Uciekaj!" ("Get Out") to horror psychologiczny w reżyserii Jordana Peele'a, który stał się przełomowym dziełem w swoim gatunku. Ukazał się na ekranach kin w 2017 roku i do tej pory przez wielu określany jest mianem "arcydzieła". Budżet produkcji wynosił zaledwie 4,5 mln dolarów, a zarobki z box-office sięgnęły ponad 255 mln dolarów.

Film opowiada historię Chrisa Washingtona ( Daniel Kaluuya ), czarnoskórego fotografa, który jedzie poznać rodziców swojej białej dziewczyny, Rose Armitage (Allison Williams). Początkowo jej rodzina wydaje się przyjazna, ale szybko okazuje się, że skrywa mroczną tajemnicę. W miarę jak Chris odkrywa dziwne zachowanie czarnoskórych służących i znajomych Armitage'ów, zaczyna rozumieć, że jego życie jest w niebezpieczeństwie.

W "Uciekaj!" wystąpili także: Bradley Whitford, Catherine Keener oraz Lil Rel Howery. Film dokonał imponującego osiągnięcia, zdobywając jako pierwszy horror w historii Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny.

"Uciekaj!" w telewizji. Gdzie i kiedy oglądać?

Film "Uciekaj!" będzie emitowany w telewizji Polsat dzisiaj, 4 kwietnia 2025 roku, o godzinie 23:10.