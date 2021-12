"Słabsze ogniowo" wygrało festiwal w Kairze

Jak wyjaśniono, "43. edycja festiwalu trwała od 26 listopada do 5 grudnia br. Przypomniano, że "wcześniej obraz Joaquina del Paso prezentowany był w sekcji Orizzonti 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie otrzymał nagrodę krytyków Premio Bisato d'Oro (best cinematography), a także w Konkursie Warszawskiego Festiwalu Filmowego".



"Co roku Centro Escolar los Pinos, prestiżowa szkoła religijna dla chłopców, wysyła swoich nastoletnich uczniów, 'synów elitarnej klasy Meksyku', na obóz w położonej na uboczu wsi. Chłopcy pod czujnym okiem nauczycieli i księży doskonalą swój 'rozwój' fizyczny i moralny" - napisano o fabule filmu.

Podkreślono, że "wszyscy starają się znaleźć swoje miejsce w tym elitarnym i hermetycznym społeczeństwie, gdzie klasa społeczna i kolor skóry rodziców określają status dziecka".

Jak wyjaśniono, "pierwszej nocy uczestnicy obozu odkrywają dziurę w ogrodzeniu, która uruchamia łańcuch tajemniczych wydarzeń". "Wszystko wskazuje na to, że włamał się intruz z niebezpiecznej sąsiedniej wioski, i że dzieci mogą stać się celem handlu narządami i satanistycznych rytuałów, podsycanych żądzą społecznej zemsty. Gdy histeria i paranoja rozprzestrzeniają się wśród chłopców, staje się jasne, że sprawy nie wyglądają tak, jak się wydaje. Co jeśli zagrożenie nie pochodzi z zewnątrz, ale z obozu?" - czytamy o filmie na stronie PISF-u.

Reżyser Joaquín del Paso urodził się w Mexico City w 1986 r. Studiował w PWSFTviT w Łodzi, którą ukończył z wyróżnieniem. Del Paso jest członkiem-założycielem Amondo - kolektywu filmowego z siedzibą w Warszawie, Delhi i Meksyku.

Jego debiut fabularny "Maquinaria Panamericana" miał swoją premierę na Berlinale Forum w 2016 r., a następnie, jak przypomniano, "był prezentowany na ponad 60 międzynarodowych festiwalach, gdzie zdobył liczne nagrody".

Joaquín del Paso wraz z Lucy Pawlak jest współautorem scenariusza do filmu. Za zdjęcia odpowiada Alfonso Herrera Salcedo, za montaż - Paloma López Carrillo, za charakteryzację - Aleksandra Dutkiewicz i Jorge Fuentes, za kostiumy - Ursula Schneider, Lucia del Mar Suárez del Real i Paulina Kuźnicka, a za muzykę - Michael Stein i Kyle Dixon.

W obsadzie filmu znaleźli się: Valeria Lamm Williams, Yubah Ortega, Lucciano Kurti, Eric Walker, Santiago Barajas, Enrique Lascurain, Jacek Poniedziałek i Raul Vasconcelos.

Polskimi koproducentami filmu jest Fundacja Amondo Films (Paweł Tarasiewicz i Hanna Drewek) oraz Agencja Role Play (Rafał Krus).

