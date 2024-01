SkyShowtime ogłasza premiery w styczniu. Nowe filmy i seriale

Oprac.: Jakub Laskowski Wiadomości

SkyShowtime przygotowało premiery filmów i seriali na nadchodzące tygodnie. W styczniu na platformie swoją premierę będzie mieć prawdziwy hit, który niedawno gościł na ekranach kin – "Asteroid City". To najnowsza produkcja Wesa Andersona, w którym w głównych rolach występują Jason Schwartzman, Scarlett Johanson oraz Tom Hanks. W najbliższych dniach do bogatej biblioteki SkyShowtime dołączą też seriale – "The Long Shadow" i "Unwanted". A to nie wszystko! Prezentujemy pełną listę nowości.

