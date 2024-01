"Asteroid City" określany jest mianem "poetyckiej medytacji nad znaczeniem życia". Akcja filmu umiejscowiona została w latach 50. ubiegłego wieku w fikcyjnym amerykańskim miasteczku położonym na pustyni, gdzie odbywa się zjazd młodych odkrywców kosmosu. Spotykają się na nim dzieci i ich rodzice z całych Stanów. Wkrótce rozegrają się tam wydarzenia, które zmienią historię świata. Wcześniej jednak sprawią, że miasteczko ogarnie chaos.

W produkcji zobaczymy plejadę hollywoodzkich gwiazd: Jasona Schwartzmana, Margot Robbie, Toma Hanksa, Scarlett Johansson, Edwarda Nortona, Bryana Cranstona, Tildę Swinton, Willema Dafoe, Mayę Hawke, Adriena Brody'ego, Jeffa Goldbluma oraz Sophię Lillis.

W filmie miał też wystąpić stały współpracownik Wesa Andersona - Bill Murray. Aktor zaraził się koronawirusem tuż przed rozpoczęciem zdjęć do filmu. Producenci zmuszeni byli więc znaleźć innego aktora do przeznaczonej dla niego roli. Zamiast Murraya w produkcji zobaczymy Steve'a Carella .



Wes Anderson jest nie tylko reżyserem, ale też współautorem scenariusza filmu "Asteroid City". Napisał go ze swoim stałym współpracownikiem Romanem Coppolą. Razem wcześniej stworzyli scenariusze do filmów "Pociąg do Darjeeling", "Wyspa psów", "Kochankowie z Księżyca" i "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun".

"Asteroid City": Film o sztuce opowiadania historii

Światowa premiera "Asteroid City" miała miejsce w maju 2023 na festiwalu w Cannes.

David Ehrlich z IndieWire napisał, że uważa "Asteroid City" za jeden z najlepszych filmów Wesa Andersona, który "oferuje radykalne nowe spojrzenie" w podejściu reżysera.



Matt Neglia z NextBestPicture również wylewnie chwalił film, podpisując się po tym, że to najlepszy obraz Andersona. Określił bohaterów jako "nieskazitelnych", a film jako "kosmiczną idealną mieszankę". Yasmine Kandil z DiscussingFilm określiła film jako "czarujący", dodając, że Anderson pozostaje "jednym z najbardziej utalentowanych twórców współczesnej epoki kina".

O tym, że "Asteriod City" to film o sztuce opowiadania, pisał z kolei dla Interii Kuba Armata.



"Andersona interesuje tu przede wszystkim sama sztuka opowiadania i konstruowania wielopłaszczyznowych narracji (...) Perypetie grupy bohaterów zamkniętych za sprawą lockdownu w niewielkim pustynnym miasteczku, gdzie w przysklepowych automatach można kupić nie tylko colę, ale i stać się właścicielem kawałka okolicznej ziemi, to w istocie tworząca się na naszych oczach sztuka teatralna" - pisał recenzent Interii.