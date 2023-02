Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan - przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale... kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę? - tak brzmi oficjalny opis fabuły filmu "Skołowani" .

Reklama

"Ta historia ma coś, co lubię w filmach, jest zabawna, ale momentami wzruszająca, opowiada o ważnych sprawach i dość głęboko wchodzi w bohaterów, nie tracąc komicznego spojrzenia na życie" - mówi Agnieszka Grochowska . "Znalezienie się w skórze kogoś, kto myśli inaczej, kto łamie stereotyp, przyjęte myślenie i daje z siebie naprawdę dużo, to było bardzo fajne" - dodaje aktorka.

Michał Czernecki gra rolę notorycznego kłamcy, który zrobi wszystko, by poderwać kolejną kobietę. "Lubię Maxa za jego poczucie humoru, za jego niedoskonałość i kruchość, maskowaną pozorną pewnością siebie. To bardzo wdzięczny do grania bohater. Lubię też to, że się nigdy nie poddaje, nawet jeśli w nie do końca słusznych sprawach" - mówi o swojej postaci.

W "Skołowanych" występują również: Marianna Zydek , Gabriela Muskała , Marcin Perchuć , Bartłomiej Kotschedoff , Jerzy Bończak , Maria Pakulnis , Mikołaj Grabowski i Krzysztof Materna .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Skołowani" [trailer] materiały prasowe

"Skołowani": Uniwersalna prawda o ludzkich emocjach

Patronat społeczny nad filmem objęła Fundacja Avalon, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością i chorych, będąc organizacją pozarządową non-profit i posiadając status Organizacji Pożytku Publicznego.

"Film 'Skołowani' jest fabularną opowieścią, która przez pryzmat niepełnosprawności i poprzez charakterystyczne dla konwencji środki ma ambicję przekazać uniwersalne prawdy o ludzkich emocjach, uczuciach i charakterach" - mówi Helena Szczuka, kierownik działu komunikacji i promocji Fundacji Avalon. "Wypadek i niepełnosprawność są bardzo indywidualnym doświadczeniem, a ludzie, którzy doświadczają niepełnosprawności, są grupą zróżnicowaną pod niemal każdym względem. Trzeba przyznać, że ekipa filmowa zadbała o szczegóły i postać Julii jest bardzo wiarygodna" - dodaje.

"Skołowani" 1 / 5 Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan - przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale... kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę? Źródło: materiały prasowe Autor: Anna Gostkowska

"Skołowani" to debiut reżyserski Jana Macierewicza. Autorką scenariusza jest Agata K. Koschmieder, producentem filmu - ATM Grupa, a za dystrybucję odpowiada Next Film.