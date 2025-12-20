Skandal z romansem w tle. Zostawiła męża dla największego amanta PRL-u

Irena Szczurowska: gwiazda scen teatralnych i nie tylko

Irena Szczurowska była w latach 60. i 70. jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich aktorek teatralnych. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie zrobiła zawrotną karierę. Swoje życie zawodowe związała z Teatrem Klasycznym i Teatrem Polskim. Wystąpiła również w wielu spektaklach teatru Telewizji. Oglądaliśmy ją m.in. w "Miodzie kasztelańskim", "Kaukaskim kredowym kole", "Lipcowych tarapatach", "Lukrecji" czy "Wakacjach kata".

Mimo że Irena Szczurowska była głównie aktorką teatralną, zdobyła też liczne angaże filmowe. Warto wspomnieć o jej występach w "Sposobie bycia" (1965), "Ktokolwiek wie..." (1966), "Mocnym uderzeniu" (1966), ""Piekle i niebie" (1966), "Powrocie na ziemię" (1966), "Mężu pod łóżkiem" (1967), "Przystani" (1970) i "Systemie" (1971). Pojawiła się także w serialach "Stawka większa niż życie" i "W labiryncie".

Reklama

Jednak to właśnie ukochany teatr połączył ją z mężczyzną, który zawrócił jej w głowie tak bardzo, że zdecydowała się zostawić dotychczasowego męża.

Leszek Teleszyński był jej kochankiem w sztuce i w życiu

Gdy aktorka pracowała w Teatrze Polskim, była żoną polskiego pisarza, dziennikarza i scenarzysty Jarosława Abramowa-Newerly. To właśnie wtedy do obsady teatru dołączył Leszek Teleszyński - uznany za jednego z największych amantów PRL-u. Młody i zdolny aktor szybko zawrócił w głowie starszej od siebie Irenie, a gdy obsadzono ich w roli kochanków w jednym ze spektakli, zrodził się pomiędzy nimi romans.

Zdjęcie Leszek Teleszyński / Prończyk/AKPA / AKPA

Na początku kochankowie ukrywali się ze swoim uczuciem. Mąż Ireny przychodził na spektakle do teatru, nie wiedząc, że mężczyzna, który na scenie obejmuje jego żonę, jest też jej nową sympatią. Dowiedział się z czasem. Podobno nawet spoliczkował osobę, która przekazała mu niewygodną prawdę. Był wściekły i na początku nie chciał zgodzić się na rozwód. Z czasem zmienił zdanie, a gdy Irena znów "była wolna", szybko wzięła ślub z nowym ukochanym. Ceremonia odbyła się w 1976 roku.

Ukochana córka i niespodziewany rozłam

Miłość aktorów rozkwitała. Trzy lata po ślubie doczekali się ukochanego dziecka. Niestety, ich uczucie z czasem zgasło i każde z nich poszło w swoją stronę. Ona wróciła do Krakowa, on został w stolicy i przez niemal dekadę wiódł życie singla. Dopiero po 14 latach zdecydowali się oficjalnie zakończyć swoje małżeństwo.

Irena Szczurowska w latach 90. zakończyła swoją przygodę z aktorstwem. Dziś ma 84 lata.

Zobacz też: Najbardziej kasowe filmy Zoe Saldaña? Te w których nie można jej rozpoznać