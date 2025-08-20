"Nagi instynkt" w reżyserii Paula Verhoevena to jeden z najsłynniejszych thrillerów w historii kina. Otrzymał dwie nominacje do Oscara: za montaż i muzykę oraz dwie nominacje do Złotego Globu: za najlepszą rolę kobiecą i za muzykę. Detektyw Nick Curran zafascynowany urodą pisarki, daje się wciągnąć w niebezpieczną zmysłową grę. W rolach głównych wystąpili Michael Douglas oraz Sharon Stone.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiktoria Koprowska zdradza kulisy „Piep*zyć Mickiewicza 3”. Wspomina pracę na planie pierwszej części INTERIA.PL

Sharon Stone w ostrych słowach komentuje powstający nowy film

W lipcu 2025 roku Amazon MGM Studios (przez United Artists) nabyło prawa do rebootu filmu. Scenariusz napisze autor oryginału, Joe Eszterhas. Planowo nowa produkcja ma być "anti-woke", czyli bez poprawności politycznej. Twórcy chcą nawiązać do prowokacyjnego, bezkompromisowego tonu pierwszej części.

Sharon Stone po raz pierwszy zabrała głos w sprawie powstającego filmu. Aktorka, która wcieliła się w legendarna postać Catherine Trammel, nie gryzie się w język. Przypomniała, że kontynuacja z 2006 roku okazała się być wielką klapą.

"Jeśli to potoczy się tak, jak w moim przypadku (kontynuacji z 2006 roku - przyp. aut.), to powiedziałabym tylko: nie wiem, po co to robić. No ale proszę bardzo. Życzę, kur..., powodzenia" - mówiła na antenie Today w stacji NBC.

Kto ma wystąpić w nowym "Nagim instynkcie"? Żadne nazwiska nie zostały jeszcze potwierdzone, ale spekuluje się o takich aktorkach jak Florence Pugh, Margot Robbie, Sydney Sweeney czy Anya Taylor-Joy.