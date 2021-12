"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni": Powstanie kontynuacja

Podpisana przez Destina Daniela Crettona kilkuletnia umowa z Marvel Studios i należącą do platformy streamingowej Hulu firmą Onyx Collective pozwoli mu realizować nowe projekty filmowe i telewizyjne. Reżyser przygotowuje już m.in. serial przeznaczony na platformę streamingową Disney+.

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni": Destin Daniel Cretton nakręci sequel

"Destin jest niesamowitym twórcą opowieści mającym nieskazitelne wyczucie materiału. Kontynuując poszerzanie listy naszych projektów, dzięki unikalnemu głosowi Destina będziemy w stanie zaprezentować widzom na całym świecie kolejne ekscytujące tytuły" - powiedziała Tara Duncan z Onyx Collective cytowana przez portal "The Hollywood Reporter". Tworzeniem wspomnianych przez nią tytułów zajmie się należąca do Crettona firma produkcyjna Family Owned. Bohaterami tych produkcji będą członkowie społeczności niedostrzeganych do tej pory w popkulturze.

Wideo "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" [trailer]

"Destin jest wspaniałym twórcą, który wniósł swoją unikalną wizję i umiejętności do filmu 'Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni' . Świetnie nam się przy nim razem współpracowało. Wiem, że ma też wiele intrygujących historii, które może ożywić na potrzeby platformy Disney+. Cieszymy się więc, że rozszerzyliśmy naszą współpracę i nie mogę się doczekać, aż rozpoczniemy kolejne projekty" - dodał szef Marvel Studios, Kevin Feige.

Destin Daniel Cretton rozpoczął karierę jako twórca filmów festiwalowych. Rozgłos przyniosła mu "Przechowalnia numer 12", która była również początkiem dużej kariery Brie Larson ( "Pokój" , "Kapitan Marvel" ). Później wyreżyserował jeszcze filmy "Szklany zamek" i "Tylko sprawiedliwość" , by w końcu spróbować swoich sił w widowisku z dużo większym budżetem. Był to właśnie film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" - pierwsze takie komiksowe widowisko Marvela z obsadą złożoną w większości z aktorów pochodzenia azjatyckiego.

Wideo "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" [trailer 2]

