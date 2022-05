Każdy z nas nieco inaczej zachowuje się w sytuacji, gdy mimo stresu i zdenerwowania, próbuje zrobić na otoczeniu dobre wrażenie. Podczas gdy niektórzy milkną jak sparaliżowani z obawy przed możliwą kompromitacją, inni starają się zamaskować niepewność chaotycznym słowotokiem lub dowcipnym dokazywaniem. Jest też inna strategia. Zamiast próbować zjednać sobie towarzystwo, można zwyczajnie je zszokować ekscentrycznym wybrykiem. Tak właśnie robi Selma Blair . Gwiazda takich produkcji, jak "Szkoła uwodzenia", "Hellboy" czy "Ostrożnie z dziewczynami", ujawniła, że podczas spotkań towarzyskich zdarzało jej się... ugryźć znienacka osobę, która ją onieśmielała.

Reklama

Selma Blair: Legalna brunetka 1 / 6 W piątek, 23 czerwca, amerykańska aktorka Selma Blair obchodzi 45. urodziny. Kojarzymy ją dzięki rolom w "Szkole uwodzenia", "Hellboyu" oraz serialu "Jeden gniewny Charlie". Po ukończeniu liceum Selma chciała zostać fotografem. Chcąc zrealizować swoje marzenia przeprowadziła się do Nowego Jorku, zainteresowała się jednak aktorstwem - zaczęła się uczyć w The Stella Adler Conservatory and The Column Theatre. Wkrótce zainteresował się nią pewien agent i tydzień później zadebiutowała w telewizyjnej reklamówce Theater of Virginia. Źródło: Getty Images Autor: Mark Mainz udostępnij

Selma Blair: Gryzący problem

Aktorka przyznała się do tej dziwacznej skłonności w wydanym właśnie pamiętniku "Mean Baby: A Memoir of Growing Up". Jak zdradziła, jedną z jej "ofiar" była Sienna Miller . Panie poznały się w 2006 roku, dzień po tym, jak Blair sfinalizowała rozwód z muzykiem Ahmetem Zappą. Incydent miał miejsce w ekskluzywnej restauracji Chateau Marmont w Los Angeles. "Jej nie dało się nie lubić czy nie podziwiać. Z każdą chwilą coraz bardziej ze mną wygrywała towarzysko. W pewnym momencie złapałam ją za ramię i żartobliwie ugryzłam, jakby jej ręka była jabłkiem" - wyjawiła gwiazda. I dodała, że bardzo szybko zdała sobie sprawę z niestosowności swojego zachowania. "Kiedy trzymałam jej przedramię w ustach, byłam przerażona samą sobą. Pomyślałam: 'W co ty się wpakowałaś? Co za potworny nietakt'" - napisała Blair.

Sienna Miller: Wieczna dziewczyna 1 / 13 Sienna Miller - córka amerykańskiego bankowca i pochodzącej z RPA modelki i aktorki - urodziła się w Nowym Jorku. Po rozwodzie rodziców przeniosła się do Anglii, którą opuściła w wieku 18 lat. Powróciła do Nowego Jorku, gdzie ukończyła znaną szkołę aktorską imienia Lee Strasberga. Źródło: Getty Images udostępnij

Miller podobno zareagowała na ten incydent z humorem. "Nie oburzyła się ani nie zgorszyła tym, co wyprawiałam, nie próbowała mnie zawstydzić. Spytała tylko ze śmiechem: 'Ugryzłaś mnie, prawda? To się dzieje naprawdę?'. Sienna jest cudowna. To typ królowej balu" - wspomina Blair.

Do podobnego incydentu z udziałem aktorki doszło przy okazji jej pierwszego spotkania ze scenarzystą i producentem Sethem MacFarlanem , znanym przede wszystkim jako twórca kultowego telewizyjnego serialu "Family Guy". Nowopoznani ludzie ewidentnie mocno onieśmielają Blair. I tym razem bowiem aktorka, nie czując się pewnie w towarzystwie, ugryzła swojego rozmówcę. "Miałam wrażenie, że nic nie wnoszę do tego spotkania. A co robię wówczas, gdy kogoś podziwiam, ale nie wiem, jak się zachować? Gryzę go. Ugryzłam Setha w rękę. 'To naprawdę bolało!' - krzyknął. Było mi wstyd" - relacjonuje gwiazda.

Selma Blair: Molestowanie seksualne i problemy z alkoholem

Zapanowanie nad kąsaniem wymusiła na Blair dopiero Kate Moss , która została przez nią ugryziona dwukrotnie. Choć za pierwszym razem słynna modelka zareagowała na to śmiechem, po powtórce się wściekła. "Ponieważ najpierw się z tego śmiała, zrobiłam to znowu. Wtedy jednak wrzasnęła oburzona: 'To cholernie boli!'. Zrozumiałam, że nie mogę gryźć ludzi, bo robię im w ten sposób krzywdę. Gdy Kate mnie zrugała, zamieniłam się w przestraszonego przedszkolaka i zaczęłam ją przepraszać" - ujawniła aktorka.

W swoim pamiętniku "Mean Baby: A Memoir of Growing Up" Blair opisuje nie tylko zabawne sytuacje, ale też traumatyczne wydarzenia ze swojego życia. Blair wyznała m.in., że została kilkakrotnie zgwałcona, a od alkoholu uzależniła się w wieku zaledwie 7 lat. Książka zadebiutowała na rynku wydawniczym 17 maja.

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks