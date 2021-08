Selma Blair znana jest z ról w takich produkcjach, jak "Ostrożnie z dziewczynami", "Szkoła uwodzenia", "Legalna blondynka", "Apetyt na seks" czy "Hellboy: Złota armia". W 2018 roku aktorka ujawniła, że choruje na stwardnienie rozsiane i na oczach świata zaczęła walkę z chorobą.

Selma Blair i zapis jej walki z chorobą

O swojej walce opowiedziała w filmie dokumentalnym "Introducing, Selma Blair", który będzie miał premierę w kinach i na platformie Discovery+ w październiku. Film stanowi intymny zapis przebiegu zmagań gwiazdy z chorobą: od poznania diagnozy, przez wybór terapii, aż po zaakceptowanie swojego stanu.

"Poradzono mi, bym zaczęła robić plany na wypadek mojej śmierci" - mówi aktorka w poruszającym zwiastunie filmu.

W najnowszym wywiadzie, który miał miejsce podczas wirtualnego panelu Discovery+ TCA, Selma Blair ujawniła najnowsze informacje o swoim stanie zdrowia.

"Jestem w remisji"

"Moje prognozy są świetne. Jestem w remisji. Przeszczep komórek macierzystych to spowodował. Stan zapalny ustąpił" - oświadczyła aktorka, która ma nadzieję, że to początek jej powrotu do zdrowia.

Selma Blair zdradziła, że rok temu poddała się nowatorskiej metodzie leczenia, polegającej na przeszczepie macierzystych komórek krwiotwórczych. Eksperci są zdania, że terapia ta może zahamować postęp choroby, a niekiedy nawet cofnąć objawy stwardnienia rozsianego (SM).

Stan zdrowia aktorki poprawił się już kilka miesięcy temu, ale dopiero teraz zdecydowała się ujawnić te informacje.

"Bałam się, że to wszystko się nie uda. Czułam, że nie powinnam o tym mówić publicznie. Teraz mogę to nareszcie ogłosić" - wyznała. "Trudno było mi zaakceptować chorobę, teraz walczę przede wszystkim dla swojego syna. Nie chcę go zostawiać" - dodała.

