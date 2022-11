"Kiedy wygracie, przywieziecie go do Malibu" - powiedział Senn Penn , wręczając statuetkę Wołodymyrowi Zełenskiemu.



"Tym razem nasze spotkanie było szczególne. Sean przywiózł swoją statuetkę Oskara jako symbol wiary w zwycięstwo naszego kraju. Pozostanie ona na Ukrainie do zakończenia wojny" - napisał Zełenski w Telegramie, publikując nagranie ze spotkania.

Ukraiński prezydent uhonorował aktora orderem Za Zasługi III stopnia, dziękując mu za "szczere poparcie i istotny wkład w popularyzację Ukrainy na świecie".

Reklama

Penn był na Ukrainie w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego - przebywał wtedy w Kijowie w związku ze zdjęciami do swojego filmu. Jak powiadomił Zełenski, jest to już trzecia wizyta aktora w tym kraju w ciągu ponad ośmiu miesięcy wojny.

W ukraińskiej stolicy na Alei Odwagi umieszczono tabliczkę z nazwiskiem Seana Penna i datą 24 lutego 2022 r.

Penn jest dwukrotnym laureatem Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. Pierwszą nagrodę otrzymał w 2003 r. za kreację w filmie "Rzeka tajemnic" , drugą - w 2008 r. za występ w "Obywatelu Milku" .