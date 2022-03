"Dla Rzeszowa to bardzo ważny moment. Od miesiąca wszyscy tutaj pracujemy, aby pomóc Ukrainie. To wielki wysiłek. Za to dziękuję wszystkim mieszkańcom Rzeszowa" — mówił prezydent miasta Konrad Fijołek.

"Dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do powstania tego centrum i wykonali całą pracę. W fundacji CORE pracujemy przy różnych katastrofach na całym świecie. W żadnym przypadku nie widzieliśmy, żeby jakiś kraj udzielił pomocy nie tylko na poziomie politycznym, ale także zwykłym rodzinom. Tym ludziom pomoc się bardzo należy, a z różnych powodów nie zawsze mogą ją otrzymać. Miłość, którą zobaczyliśmy w Polsce, jest inspirująca dla nas wszystkich. Te działania jeszcze bardziej skłaniają nas do współpracy z miastem Rzeszów" - dodał Sean Penn.

Zdjęcie Sean Penn i prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek / Tomasz Jagodzinski / ArtService / Agencja FORUM

"CORE przybyło do Polski, aby wesprzeć całą wspólnotę. Nigdy nie zakładamy, czego ludzie mogą od nas potrzebować. Rozmawiamy z ludźmi, przywódcami i na tej podstawie podejmujemy decyzje, z kim jako organizacja, powinniśmy podjąć współpracę. Nasze nadzieje i intencje, w tym historycznym i łamiącym serce wydarzeniu, to przede wszystkim zwracanie uwagi na problem, edukacja oraz zebranie środków na zasoby, które mogą się zwiększyć przez najbliższe miesiące"- podkreślił Penn.



Sean Penn: Najważniejsza pomoc dla Ukrainy

W środę aktor odwiedził Kraków, gdzie podpisał podobną umowę z krakowskim magistratem.



Ze strony miasta Kraków sygnatariuszem dokumentu był prezydent Jacek Majchrowski. Zgodnie z ustaleniami stron, miasto otrzyma od CORE "know-how" - informacje praktyczne zdobyte na podstawie dotychczasowych doświadczeń fundacji. Organizacja zakłada w Krakowie swój oddział, co oznacza też, że zatrudnia tutaj pracowników, którzy będą pomagać uchodźcom w miejscach ich zatrzymania. Współpraca ma polegać także na wsparciu finansowym fundacji. Wiadomo m.in., że organizacja przekaże środki na odnowę pustostanów dla 50 uchodźców.



Aktor pracuje nad filmem dokumentalnym o agresji Rosji na Ukrainę, ale - jak podkreślił na środowej konferencji prasowej w magistracie - "teraz najważniejsza jest pomoc dla Ukrainy, na tym trzeba się skupić". Sean Penn wyraził podziw dla Polaków za ich empatię i zrozumienie dla narodu ukraińskiego. O prezydencie Ukrainy Wołodymyrze Zełenskim mówił jako o bohaterze, który inspiruje go.

Zdjęcie Sean Penn z prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim / Marek Lasyk / Reporter

W dniu agresji Rosji na Ukrainę amerykański gwiazdor był w Kijowie, gdzie kręcił film dokumentalny o działaniach Rosji przeciwko Ukrainie. Wcześniej, w 2021 r. w rejonie Morza Azowskiego spotkał się z ukraińskimi żołnierzami.

Sean Penn: Z Kijowa do Krakowa

Po rosyjskiej agresji 24 lutego Penn porzucił samochód na poboczu i postanowił na nogach przejść z Kijowa do granicy z Polską. Wcześniej rozmawiał z najważniejszymi politykami w Ukrainie. W dniu wybuchu wojny wysłuchał także orędzia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Fundacja CORE, jak czytamy na jej stronie internetowej, niesie teraz najpilniejszą pomoc dla uchodźców w Polsce i Rumunii. Uciekającym przed wojną zapewnia m.in. pożywienie, wodę, transport w miejsca schronienia.

CORE (Community Organized Relief Effort) powstała w 2010 r. w odpowiedzi na trzęsienie ziemi na Haiti, gdzie niosła pomoc, w tym medyczną, i gdzie dalej działa na rzecz mieszkańców. W czasie pandemii koronawirusa fundacja prowadzi m.in. bezpłatne testy w kierunku covid w USA.

