Scarlett Johansson założy własną markę kosmetyczną

Scarlett Johansson będzie założycielką i prezesem nowej marki kosmetycznej. To przedsięwzięcie jest możliwe dzięki temu, że znalazła hojnego inwestora, którym jest irańsko-amerykański miliarder Jahm Najafi. Według serwisu Women’s Wear Daily, zasili on firmę kwotą od 5 do 10 mln dolarów.



Nazwa nowej marki nie jest na razie znana. Jej specjalnością mają być kosmetyki przeznaczone do ochrony skóry. Firma ma wejść na rynek na początku przyszłego roku. Prawą ręką Johansson, jako dyrektor generalna, będzie Kate Foster, kiedyś związana z markami odzieżowymi Juicy Couture i Victoria's Secret.



"Kilka lat temu zakończyłam realizacje umów z firmami kosmetycznymi, bo chciałam stworzyć coś swojego, bliskiego mnie" - stwierdziła aktorka w oświadczeniu przesłanym do Women's Wear Daily. Gwiazda reklamowała kosmetyki do makijażu i włosów L'Oreal oraz perfumy Dolce & Gabbana - The One.

Wśród gwiazd, które mają swoje własne marki kosmetyczne, są m.in. Kylie Jenner (Kylie Cosmetics) i Rihanna (Fenty Beauty), a wśród polskich gwiazd: Kinga Rusin (Pat & Rub) i Anna Lewandowska (Phlov).

Twarz Johansson znacznie szybciej niż w drogeriach zobaczymy w kinach. 9 lipca na ekrany trafi film Marvela "Czarna Wdowa" ze Scarlett w roli głównej.