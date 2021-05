Przemówienie Scarlett Johansson z okazji otrzymania nagrody TV Movie & TV Awards przybrało nieoczekiwany obrót. Wszystko za sprawą jej męża.

36-letnia Scarlett Johansson w niedzielę została uhonorowana nagrodą specjalną MTV, Generation Award. Podczas przemówienia wideo dziękowała filmowcom i ekipom filmowym za wsparcie, które otrzymywała na każdym etapie swojej kariery.

Gdy aktorka zapowiadała swój najnowszy film, jej mąż, scenarzysta "Saturday Night Live", wylał jej na głowę zieloną maź.

Jej reakcja była dość wybuchowa. "Co jest do cholery?" - powiedziała. Na co atakujący, odpowiedział, myląc (nie wiadomo, czy celowo, czy przypadkiem) MTV z Nickelodeonem, który to faktycznie słynie z oblewania laureatów swoich nagród zieloną mazią. Johansson szybko wypunktowała jego gafę.

Gdy zdał sobie sprawę z "pomyłki", powiedział: "K..., naprawdę bardzo, bardzo Cię przepraszam".

"Po prostu przynieś ręcznik. Nie, nie dotykaj mnie" - powiedziała Johansson, próbując oczyścić twarz.



"Gdzie to w ogóle kupiłeś?" - zapytała. "Kocham Cię. Na Amazonie" - powiedział Colin Jost, puentując swój żart.

