"Czarna Wdowa" była jedną z wielu kinowych produkcji, która w casie pandemii debiutowała równolegle na kinowych ekranach i w internecie. Subskrybenci streamingowej plarformy Disney+ mogli obejrzeć "Czarną Wdowę" za 30 dolarów. Disney ujawnił, że w weekend otwarcia film ze Scarlett Johansson zarobił w "streamingu" 60 milionów dolarów.

Scarlett Johansson pozywa Disneya

"Czarna Wdowa" bez problemu pobiła rekord najlepszego kasowego otwarcia pandemii, zarabiając w północnoamerykańskich kinach 80 milionów dolarów. Do tego trzeba doliczyć 78 milionów dolarów zarobionych przez film Cate Shortland na pozostałych światowych rynkach. Dodając do zysków z kin to, co "Czarna Wdowa" zarobiła na streamingu, film ma już na koncie 215 milionów dolarów. A warto pamiętać, że nie został pokazany jeszcze w Chinach, które aktualnie są największym rynkiem filmowym na świecie.

Scarlett Johansson twierdzi, że kiedy podpisywała z Marvelem kontrakt na występ w "Czarnej Wdowie", w umowie znalazł się paragraf gwarantujący kinową premierę produkcji. Gwiazda twierdzi też, mogła liczyć również na spore bonusy związane z wynikami filmu w zestawieniu box office

"Czarna Wdowa" nie jest pierwszym filmem, który studio Disneya zdecydowało się pokazać na swojej platformie streamingowej za dodatkową opłatą. Wcześniej zrobiono tak z takimi filmami jak "Cruella" oraz "Raya i ostatni smok". W ich przypadku studio nie podało do wiadomości publicznej, jaki zysk wygenerowały.

Premiera "Czarnej wdowa" była przekładana kilka razy z powodu pandemii. Film miał zadebiutować w kinach w ubiegłym roku.

"Nie mamy wątpliwości, że warto było czekać. Cate Shortland, Scarlett Johansson i ekipa Marvela nakręcili wyjątkowy film, który kontynuuje spuściznę kreatywnej doskonałości i który wprowadza Kinowe Uniwersum Marvela w nową erę. Wyniki kasowe potwierdzają słuszność naszej elastycznej strategii marketingowej. Nasze filmy można oglądać na dużym ekranie, a osoby, które mają obawy o COVID-19, zobaczą je na platformie Dysney+" - powiedział Alan Bergman z Disney Studios.

