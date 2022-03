Sandra Bullock i Channing Tatum poznali się w gabinecie dyrektora przedszkola, do którego uczęszczały ich córki. Zostali tam wezwani, bo ich pociechy się pobiły.

Sandra Bullock i Channing Tatum na dywaniku w przedszkolu

"Poznaliśmy się z powodu pewnego dramatu, w gabinecie dyrektora w przedszkolu. Zostaliśmy wezwani razem, ponieważ Everly i Laila wdały się w poważną awanturę. Każde z nas miało nadzieję, że to dziecko tego drugiego było winne" - wspomina Bullock w rozmowie z "The New York Times". "Nie potrafię zablokować tych wspomnień" - skomentował to rozbawiony Tatum, drugi bohater wywiadu.

Reklama

Od tamtego czasu dziewczynki się pogodziły i zostały przyjaciółkami. Bullock i Tatum zabrali je ze sobą na Dominikanę, gdzie realizowana była część zdjęć do "Zaginionego miasta" . Ich pociechy, według relacji aktorki, miały tam świetne warunki do zabawy i spędziły tam niezapomniany czas.

10-letnia Laila jest córką Bullock. Dziewczynka jest czarnoskóra i została adoptowana, tak jak i jej przyrodni brat, 12-letni Louis. Wcześniej mieszkała w domu zastępczym w Luizjanie.

Jeśli chodzi córkę Tatuma, 9-letnią Everly, aktor wychowuje ją z byłą żoną, aktorką Jenną Dewan.

"Zaginione miasto": Sandra Bullock i Channing Tatum

W komedii przygodowej "Zaginione miasto", która połączyła Bullock i Tatuma na gruncie zawodowym, Sandra nie tylko kreuje główną rolę, ale też zajęła się sprawami mniej artystycznymi - była bowiem producentką tego projektu.



Film opowiada o pisarce romansów, Loretcie Sage i modelu z okładek jej książek (Tatum), Alanie, którzy zostają porwani przez ekscentrycznego miliardera (Daniel Radcliffe).



Podczas trasy promującej swoją nową książkę Loretta zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera (Daniel Radcliffe), który ma nadzieję, że uda jej się doprowadzić go do skarbu starożytnego, zaginionego miasta z ostatniej powieści Loretty. Chcąc udowodnić, że Allan może być bohaterem w prawdziwym życiu, model wyrusza na ratunek. Wciągnięta w nieprawdopodobną przygodę w dżungli para będzie musiała współpracować, aby przetrwać. To okaże się dla nich przygodą życia.

Twórcy "Zaginionego miasta" nie unikają porównań do filmu "Miłość, szmaragd i krokodyl" i mają pełną ich świadomość.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zaginione miasto" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:



Wychowywał go głównie ojciec. Kim dzisiaj jest syn polskiej seksbomby?

Gwiazda odchodzi z show-biznesu! Co będzie robiła?

Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!