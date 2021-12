Sandra Bullock cierpi na zespół stresu pourazowego. Co się stało?

To była pierwsza noc mojego syna Louisa, którą spędził poza domem. Jego niania zaproponowała, że zabierze go na nocowanie do swojego mieszkania. Gdyby w czasie włamania synek był ze mną w domu, zapewne nie dałabym rady schować się w szafie. To pewnie na zawsze zmieniłoby nasze przeznaczenie

opowiadała Bullock.