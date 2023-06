Samuel L. Jackson: Od lat wciela się w rolę Nicka Fury'ego

Samuela L. Jacksona (" Pulp Fiction ") od środy 21 czerwca można oglądać w serialu Marvela zatytułowanym "Tajna inwazja". Po raz kolejny w karierze wcielił się w nim w rolę założyciela i szefa grupy komiksowych Avengersów, Nicka Fury’ego. Jackson w jednym z ostatnich wywiadów opowiedział o zabezpieczeniach stosowanych na planach produkcji Marvela.

Jak się bowiem okazuje, w jeden z przecieków informacji był zamieszany osobiście. Przeznaczony dla niego scenariusz pierwszej części "Avengersów" trafił przed premierą filmu na internetową aukcję.

Zdjęcie Samuel L. Jackson podczas premiery serialu "Tajna Inwazja" / Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images / Getty Images

Samuel L. Jackson: Zdradził sekrety Marvela

"Pamiętam, że gdy byliśmy gotowi do rozpoczęcia zdjęć do "Avengersów", ktoś wydrukował moją kopię scenariusza filmu z moim znakiem wodnym. Wydruk trafił na sprzedaż na aukcji internetowej. Kręciłem zdjęcia w Kanadzie, więc Marvel przyjechał do Kanady. Odkryli, że kopia została wydrukowana w biurze firmy produkcyjnej. Znaleźli tego, kto to zrobił. Gość odszedł z pracy i wyjechał z kraju. Zrobili ustawkę sugerując, że chcą kupić scenariusz. Koleś się nie pojawił, to było zwariowane" - opowiada dalej Jackson.

Kiedyś zestrzelili drona, który leciał nad planem zdjęciowym w nadziei na zrobienie atrakcyjnych fotografii. Poszli też śladem innego i dorwali kolesia, który nim sterował. Ale są też jeszcze gorsze przypadki niż ten opowiada Samuel L. Jackson w rozmowie z "Entertainment Weekly".

HBO bierze przykład z Marvela

Doświadczoną w takich historiach jest również towarzysząca Jacksonowi w "Tajnej inwazji" Emilia Clarke , która zmagała się z wyciekami informacji w trakcie emisji "Gry o tron", w której występowała. Gwiazda opowiedziała, że w trakcie zdjęć wyjmowała ze swojego telefonu kartę SIM, by nie dało się jej namierzyć. Przyznała też, że producenci serialu HBO brali przykład właśnie z filmów Marvela.

"W trakcie kręcenia dalszych sezonów doszło do ważnych zmian w zabezpieczeniach. Twórcy serialu chcieli wdrożyć rozwiązania Marvel Studios. Zabroniono drukowania czegokolwiek. Narzekaliśmy wtedy z Peterem Dinklage’m, że musimy mieć nasze teksty na papierze, bo inaczej się ich nie nauczymy" - dodaje Clarke.

Zdjęcie Emilia Clarke na premierze serialu "Tajna Inwazja" / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

