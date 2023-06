Mackie Shilstone w Stanach Zjednoczonych jest legendą. Sam reklamuje się w mediach społecznościowych jako "najbardziej wpływowy amerykański specjalista od przedłużania karier sportowych i aktorskich". Jego klientami byli m.in. wielcy bejsboliści: Ozzie Smith i Brian Dozier, bokserzy Michael Spinks, Riddick Bowe, Roy Jones Jr. i Bernard Hopkins, mistrzyni tenisa Serena Williams i dwukrotny zwycięzca Superbowl rozgrywający Peyton Manning. Jak się okazuje, to właśnie Shilstone pomógł Johnowi Goodmanowi .

John Goodman: Miał wykopać sobie grób

Pomógł nie po raz pierwszy, bo jak podaje "New York Post", trener i aktor znają się od lat, bo mieszkają blisko siebie w Nowym Orleanie. Pod okiem Shilstone'a gwiazdor schudł prawie 40 kg już przed uderzeniem huraganu Katrina w 2005 roku. W kolejnych latach przestał o siebie dbać i zaczął "odzyskiwać" dawną wagę. To skłoniło trenera do zastosowania terapii wstrząsowej. Otóż zaprosił Goodmana na wycieczkę i zawiózł go na cmentarz. Gdy byli na miejscu, wręczył mu szpadel. "Powiedziałem: 'Chcę, żebyś wykopał sobie grób. Dopóki tego nie zrobisz, nie zrozumiesz, co znaczy żyć'" - opowiedział w rozmowie z dziennikarzem "New York Post" Shilstone.