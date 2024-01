Poznaliśmy nominacje do SAG Awards, czyli Nagród Gildii Aktorów Ekranowych. Podczas 30. ceremonii zostaną rozdane statuetki w kategoriach filmowych i telewizyjnych. To kolejna gala po Złotych Globach, po której będzie można śmiało typować faworytów Oscarowych.



Ceremonia rozdania SAG Awards odbędzie się 24 lutego.

SAG Awards: Nominacje

Starcie między " Barbie " i " Oppenheimerem " trwa! Oba filmy otrzymały po cztery nominacje do SAG Awards. Z kolei trzy nominacje otrzymał film Martina Scorsese " Czas krwawego księżyca ".

Jeśli chodzi o kategorie serialowe, zdecydowanym faworytem jest " Sukcesja ", która będzie rywalizować w trzech kategoriach, ale z pięcioma nominacjami - Brian Cox, Kieran Culkin i Matthew MacFadyen są wymienieni w tej samej kategorii (aktor w serialu dramatycznym).

Kolejnym serialowym faworytem do zgarnięcia statuetek jest "The Last of Us". Produkcja otrzymała cztery nominacje.

SAG Awards: Pełna lista nominacji

Kategorie filmowe:

- Obsada: "American Fiction", "Barbie", "Kolor purpury", "Czas krwawego księżyca", "Oppenheimer"

- Aktor: Bradley Cooper - "Maestro", Colman Domingo - "Rustin", Paul Giamatti - "Przesilenie zimowe", Cillian Murphy - "Oppenheimer", Jeffrey Wright - "American Fiction"

- Aktorka: Annette Bening - "Nyad", Lily Gladstone - "Czas krwawego księżyca", Carey Mulligan - "Maestro", Margot Robbie - "Barbie", Emma Stone - "Biedne istoty"

- Aktor drugoplanowy: Sterling K. Brown – "American Fiction", Willem Dafoe - "Biedne istoty", Robert De Niro - "Czas krwawego księżyca", Robert Downey Jr - "Oppenheimer", Ryan Gosling - "Barbie"

- Aktorka drugoplanowa: Emily Blunt - "Oppenheimer", Danielle Brooks - "Kolor purpury", Penelope Cruz - "Ferrari", Jodie Foster - "Nyad", Da'Vine Joy Randolph - "Przesilenie zimowe"

- Ekipa kaskaderska: "Barbie", "Strażnicy Galaktyki: Volume 3", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", "John Wick 4", "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1"

Kategorie telewizyjne:

- Obsada w serialu dramatycznym: "The Crown", "Pozłacany wiek", "The Last of Us", "The Morning Show", "Sukcesja"

- Obsada w serialu komediowym: "Misja: podstawówka", "Barry", "The Bear", "Zbrodnie po sąsiedzku", "Ted Lasso"

- Aktor w serialu limitowanym: Matt Bomer - "Fellow Travelers", Jon Hamm - "Fargo", David Oyelowo - "Lawmen: Bass Reeves", Tony Shalhoub - "Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie", Steven Yeun - "Awantura"

- Aktorka w serialu limitowanym: Uzo Aduba - "Zabić ból", Kathryn Hahn - "Małe wielkie historie", Brie Larson - "Lekcje chemii", Bel Powley - "Światełko", Ali Wong - "Awantura"

- Aktor w serialu dramatycznym: Brian Cox - "Sukcesja", Kieran Culkin - "Sukcesja", Matthew MacFadyen - "Sukcesja", Billy Crudup - "The Morning Show", Pedro Pascal - "The Last of Us"

- Aktorka w serialu dramatycznym: Jennifer Aniston - "The Morning Show", Elizabeth Debicki - "The Crown", Bella Ramsey - "The Last of Us", Keri Russell - "Dyplomatka", Sarah Snook - "Sukcesja"

- Aktor w serialu komediowym: Brett Goldstein - "Ted Lasso", Bill Hader - "Barry", Ebon Moss-Bachrach - "The Bear", Jason Sudeikis - "Ted Lasso", Jeremy Allen White - "The Bear"

- Aktorka w serialu komediowym: Alex Borstein - "Wspaniała pani Maisel", Rachel Brosnahan - "Wspaniała pani Maisel", Quinta Brunson - "Misja: podstawówka", Ayo Edebiri - "The Bear", Hannah Waddingham - "Ted Lasso"

- Ekipa kaskaderska: "Ashoka", "Barry", "Awantura", "The Last of Us", "The Mandalorian"