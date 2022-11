Większość gwiazd kina zgodnie przyznaje, że kręcenie scen pocałunków nie ma nic wspólnego z romantyczną aurą. Reese Witherspoon ujawniła w jednym z wywiadów, że filmowanie takowych scen z Robertem Pattinsonem w dramacie "Woda dla słoni" nie należało do najprzyjemniejszych doświadczeń, gdyż jej partner był wówczas przeziębiony. Tony Curtis z kolei porównał pocałunek z Marilyn Monroe na planie kultowej komedii "Pół żartem, pół serio" do wymieniania czułości z... Hitlerem. "To było okropne. Prawie mnie udusiła, celowo pakując mi język niemal do tchawicy" - ubolewał aktor w 2008 roku w wywiadzie udzielonym "Daily Mail".

Jame Lee Curtis dała kolegom z planu szczoteczki do zębów

Czasem problemem w nagrywaniu takich scen jest też to, że partner z planu pali albo nie dba o higienę jamy ustnej. Takiej sytuacji chciała uniknąć Jamie Lee Curtis . Córka legendarnego aktora, który źle wspominał pocałunek z Monroe, postanowiła zawczasu zadbać o swój komfort. Gdy gwiazda wkroczyła na plan komedii kryminalnej "Rybka zwana Wandą", natychmiast wręczyła grającym z nią kolegom... szczoteczki do zębów. Według scenariusza jej bohaterka miała całować się z wieloma mężczyznami, więc aktorka chciała uniknąć przykrych doznań. "W gruncie rzeczy jest to dość obrzydliwe, gdy musisz całować się z tymi wszystkimi obcymi ludźmi. Poprosiłam ich więc, żeby poszli umyć zęby" - wyjawiła w rozmowie z "Vulture" Curtis.

Jame Lee Curtis: Chciała zostać policjantką

"Rybka zwana Wandą" to opowieść o oszustce, która wraz z grupą gangsterów bierze udział w kradzieży diamentów. Próbując zdobyć informacje na temat tego, gdzie schwytany przez policję szef szajki ukrył cenny łup, bohaterka nawiązuje romans z jego prawnikiem. Rola uwodzicielskiej złodziejki zagwarantowała Curtis status filmowej seksbomby, ujawniając przy okazji jej wielki talent komediowy. Później przyszła pora na występy w takich hitach, jak "Prawdziwe kłamstwa", "Halloween - 20 lat później" czy "Zakręcony piątek".

Co ciekawe, aktorstwo nie było wymarzoną profesją Curtis. "Początkowo nie zamierzałam grać w filmach. Chciałam zostać policjantką albo pracownicą socjalną. Myślałam wtedy, że byłabym w tym naprawdę dobra" - wyjawiła we wspomnianym wywiadzie gwiazda. Przypadkowe spotkanie z łowcą talentów zaowocowało jednak podpisaniem przez nią siedmioletniego kontraktu z Universal Studios. Pod koniec października premierę miał nowy film z udziałem Curtis - "Halloween. Finał" .

A już w przyszłym roku do kin trafi reboot "Nawiedzonego dworu", w którym aktorka pojawi się u boku Owena Wilsona i Tiffany Haddish.

