Wcześniej na liście Top 10 wszech czasów uwzględniającej najpopularniejsze anglojęzyczne oryginalne produkcje Netfliksa znalazły się inne filmy z Reynoldsem: "Czerwona nota" i "6 "Underground" . "Czerwona nota" Rawsona Marshalla Thurbera zajmuje obecnie pierwsze miejsce, natomiast wyreżyserowany przez Michaela Baya "6 Underground" jest na pozycji dziewiątej.



Reklama

"Projekt Adam" może wskoczyć jeszcze wyżej w tym rankingu, w którym uwzględniana jest oglądalność w pierwszych 28 dniach od momentu premiery. Film Shawna Levy’ego zadebiutował na platformie Netflix trzy tygodnie temu.

Ryan Reynolds najpopularniejszym aktorem Netfliksa

Ryan Reynolds stał się tym samym pierwszym aktorem w historii, który wystąpił w trzech filmach znajdujących się wśród dziesięciu najpopularniejszych produkcji Netfliksa.



Instagram Post

Królową Netfliksa wciąż pozostaje Sandra Bullock - we wspomnianym wyżej zestawieniu Top 10 znajdują się dwa filmy z jej udziałem. To "Nie otwieraj oczu" i "Niewybaczalne".



Wejście "Projektu Adam" na listę Top 10 najpopularniejszych filmów na Netfliksie, sprawiło, że rekord ustanowił też Shawn Levy . To jedyny reżyser/producent, którego produkcje znajdują się zarówno na liście najlepszych filmów, jak i najlepszych seriali Netfliksa. W tej drugiej kategorii wysokie miejsce zajmuje serial "Stranger Things". Levy wyreżyserował osiem jego odcinków.



Pierwsza dziesiątka najpopularniejszych oryginalnych anglojęzycznych filmów Netfliksa według godzin, jakie spędzili widzowie na ich oglądaniu, wygląda następująco: 1. "Czerwona nota" (364 milionów godzin); 2. "Nie patrz w górę" (359,8 milionów); 3. "Nie otwieraj oczu" (282 miliony); 4. "Tyler Rake: Ocalenie" (231,3 miliony); 5. "Niewybaczalne" (214,7 milionów); 6. "Irlandczyk" (214,6 milionów); 7. "Projekt Adam" (209,7 milionów); 8. "The Kissing Booth 2" (209,3 miliony); 9. "6 Underground" (205,5 milionów); 10. "Śledztwo Spensera" (197,3 miliony).



Zobacz również:

Oscary 2022: Najwięksi przegrani tegorocznej gali

Oscary 2022: Gliński o braku nagrody dla "Sukienki"

Oscary 2022: Głuchoniemy aktor laureatem Oscara! Kim jest Troy Kotsur?