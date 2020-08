​Ryan Reynolds zagra w kolejnych produkcjach Netfliksa

Współpraca Ryana Reynoldsa z Netfliksem rozwija się w najlepsze. Aktor niedawno zagrał w wyprodukowanym przez giganta streamingowego "6 Underground" Michaela Baya, a gdyby nie pandemia, to pewnie zakończyłby również do zdjęcia do "Red Notice", w którym wystąpi u boku Dwayne'a Johnsona i Gal Gadot. W przygotowaniu są też dwa kolejne filmy.

Współpraca Ryana Reynoldsa z Netfliksem trwa w najlepsze /Nathan Congleton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

O jednym z nich wiadomo od jakiegoś czasu. Będzie to przygodowy film o podróżach w czasie, który wyreżyseruje Shawn Levy. Teraz do listy wspólnych projektów Netfliksa i Ryana Reynoldsa dołączył film "Upstate", którego Reynolds będzie też współscenarzystą. Scenariusz razem z nim napisze John August, współtwórca takich filmów jak m.in. "Duża ryba", "Mroczne cienie" czy ostatnio "Aladyn".



Możliwe, że John August wyreżyseruje także "Upstate", którego fabuła trzymana jest w tajemnicy. Według informacji portalu "Deadline", film będzie oryginalną komedią, co oznacza, że nie będzie remakiem, rebootem ani sequelem żadnego innego filmu z przeszłości. Reynolds współpracował już z Augustem przy filmie "Dziewiątki" z 2007 roku.

"Upstate" to jeden z wielu projektów, z jakimi związany jest Ryan Reynolds. Oprócz wspomnianego "Red Notice", na pojawienie się w kinach czeka już "Free Guy", którego premiera przesunęła się w czasie z powodu pandemii COVID-19. Reynolds pracuje też nad kontynuacją komedii sensacyjnej "Bodyguard Zawodowiec".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Free Guy" [trailer] materiały dystrybutora

Lista filmów, w których powinniśmy zobaczyć Ryana Reynoldsa w przyszłości jest o wiele dłuższa. To projekty znajdujące się w różnej fazie rozwoju. Zarówno filmy, w których Reynolds użyczy swojego głosu ("Krudowie 2"), jak i ewentualne kontynuacje hitów z ubiegłych lat ("Deadpool 3").



Portal IMDb podaje również wśród długiej listy projektów Reynoldsa musicalową wersję "Opowieści wigilijnej" Dickensa, w której zagra u boku Willa Ferrella. A trzeba pamiętać jeszcze o ekranizacji gry planszowej "Clue" oraz komedii "Everyday Parenting Tips".