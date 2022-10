Joanna Opozda (34l.) to gwiazda nowego filmu Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot cudowna", który pokazywany był w Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja do polskich kin trafi w piątek, 21 października.

Piękna aktorka ma powody do radości, ponieważ do odegrania tytułowej roli została wybrana osobiście przez francuską divę – Brigitte Bardot . Na ekranie podziwiać możemy ją krótko, jednak występ ten niewątpliwie zapada w pamięć.

Mamy więc do czynienia z momentem przełomowym w karierze Joanny Opozdy, którą pomimo urody i talentu do tej pory znana była przede wszystkim z drugoplanowych ról w polskich serialach. Czy teraz zawodowe propozycje posypią się do niej jak z rękawa?

Joanna Opozda jako "Brigitte Bardot cudowna". Aktorka kusi nagimi pośladkami

Film Lecha Majewskiego jest dla Joanny Opozdy szansą, aby rozwinąć zawodowe skrzydła, a młoda aktorka ma tego pełną świadomość. Od początku była podekscytowana nowym wyzwaniem i wyraźnie dała to odczuć swoim fanom na Instagramie. W jednym z postów na swoim profilu zdradziła nawet, że to nie kto inny tylko sama Brigitte Bardot wybrała ją do tytułowej roli.

"To było trzy lata temu, ale pamiętam, jakby to było wczoraj. Zadzwonił do mnie reżyser Lech Majewski i powiedział, że pani Brigitte Bardot osobiście wybrała mnie do zagrania tytułowej roli w nowym filmie pana Lecha, pt. "Brigitte Bardot Cudowna"!" - chwaliła się na Instagramie Joanna Opozda.

Potwierdził to również reżyser, który zdradził później kulisy wyboru aktorki. W rozmowie z Bartoszem Węglarczykiem Lech Majewski wyznał, że francuska diva wcześniej odrzuciła wiele kandydatek, m.in. amerykańską modelkę, która fotografuje się jako Brigitte Bardot, niemiecką aktorkę i łudząco podobną do niej Szwedkę. Jednak dopiero gdy gwiazda zobaczyła próbną scenę z Joanną Opozdą, wyraziła swoją aprobatę, mówiąc "O, ta może zagrać".

Zdjęcie Joanna Opozda na plakacie promującym film "Brigitte Bardot cudowna" / materiały prasowe

Początek był więc niezwykle obiecujący, a samą rolę również można zaliczyć do udanych. Polka jako tytułowa "Brigitte Bardot cudowna" w dwugodzinnej produkcji pojawia się w zaledwie dwóch scenach dialogowych i kilku ujęciach grupowych a jej występ w filmie trwa w sumie niewiele ponad 10 minut. Krytycy mają na jego temat różne opinie.

Trzeba jednak docenić, że to pierwsza tak poważna produkcja w karierze Joanny Opozdy, która bez wątpienia ułatwi jej zerwanie z łatką drugoplanowej aktorki serialowej. Brigitte Bardote to również pierwsza rola, w której możemy oglądać nagie ciało Joanny Opozdy , a konkretnie jej pośladki.

Nie tylko "polska Brigitte Bardot". Jak wyglądała kariera Joanny Opozdy?

W filmografii Joanny Opozdy nie brakuje ról w polskich produkcjach. Żadna nie może równać się z filmem "Brigitte Bardot cudowna", a jednak niektóre filmy i seriale przyniosły aktorce popularność.

Fani pokochali piękną blondynkę za rolę Jowity Kaczmarek w "Pierwszej miłości". Była to postać ważna również dlatego, że w jej kontekście poruszano trudne tematy, takie jak: uzależnienie od narkotyków, poronienie czy stalking. Artystka odgrywała tę postać latach 2011-2012 i 2014-2018.

Zdjęcie Joanna Opozda jako Jowita w serialu "Pierwsza miłość" / Polsat

Ponadto, Joanna Opozda znana jest również z takich produkcji jak:

"Siemiany"

"Przyjaciółki"

"Planeta singli",

"7 rzeczy, których nie wiecie o facetach",

"Pech to nie grzech",

"Diablo. Wyścig o wszystko",

"Wygrać marzenia",

"M jak miłość"

"Barwy szczęścia"

"Prawo Agaty"

"Komisarz Alex"

"Ojciec Mateusz"

Poza karierą aktorską, Joanna Opozda od lat zajmuje się również modelingiem, a w przeszłości wystąpiła w kilku reklamach. Gwiazda może się pochwalić wykształceniem kierunkowym. Renomowaną szkołę PWST w Krakowie ukończyła w 2015 roku.

W 2016 roku brała również udział w piątej edycji programu " Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami ", gdzie na parkiecie towarzyszył jej Kamil Kuroczko . Para odpadła w czwartym odcinku, zdobywając ósme miejsce.

Zdjęcie Joanna Opozda i Kamil Kuroczko w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" / VIPHOTO / East News

Gwiazda Instagrama, a prywatnie mama małego Vincenta. Kim jest Joanna Opozda?

Joanna Opozda urodziła się 2 lipca 1988 roku w miejscowości Busko-Zdrój jako córka Dariusza i Małgorzaty Opozdów. Wiadomo, że aktorka ma młodszą siostrę, Aleksandrę.

O życiu Joanny Opozdy sporo można dowiedzieć się, śledząc jej Instagram - @asiaopozda , gdzie regularnie pojawiają zdjęcia gwiazdy z domu i pracy na planach filmowych.

Ostatnio sporym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza te fotografie, do których artystka pozuje z synkiem Vincentem. Chłopiec jest owocem związku Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego, którzy rozstali się jeszcze przed narodzinami malucha.

Skandale i kontrowersje. Konflikt z ojcem i rozstanie z Antkiem Królikowskim

O ślubie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego rozpisywały się tabloidy w całym kraju. Podobnie jak o ich głośnym rozstaniu, do którego miał przyczynić się romans aktora z sąsiadką żony .

Parę, która jeszcze niedawno była w sobie zakochana, dziś łączą chłodne stosunki . Ich kontakt ogranicza się właściwie jedynie do kwestii związanych z wychowaniem małego Vincenta, a i tutaj pojawiają się zgrzyty.

Zdjęcie Joanna Opozda i Antoni Królikowski / AKPA

Joanna Opozda przyznała za to, że w trudnym czasie może liczyć na wsparcie mamy i siostry , które pomagają jej w opiece nad synkiem.

Relacja z ojcem Dariuszem nie należy zaś do najłatwiejszych z uwagi na skandal, do którego doszło na początku 2022 roku. Ojciec aktorki zabarykadował się wówczas w domu, a gdy matka i siostra gwiazdy usiłowały przedostać się do rezydencji, mężczyzna oddał strzały w ich kierunku .

Zdjęcie Joanna Opozda / Artur Zawadzki / Reporter

