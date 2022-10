W 1984 r., gdy wielką popularnością cieszył się w kinach film "Karate Kid" , grający w nim główną rolę Ralph Macchio dostał zaproszenie na spotkanie ze Stevenen Spielbergiem i Robertem Zemeckisem . Szukali oni aktora, który zostałby twarzą filmu "Powrót do przyszłości" .



Ralph Macchio: To on miał zagrać w "Powrocie do przyszłości"

"Spotkaliśmy się we trójkę w apartamencie hotelowym w Nowym Jorku. Nie musiałem odgrywać żadnych scen, mimo że już wcześniej dostałem scenariusz 'Powrotu do przyszłości' (...). Musieli myśleć o mnie, jako o potencjalnym Martym McFly'u. Spotkanie i rozmowa przebiegły w pozytywnej atmosferze. Poznałem Spielberga kilka lat wcześniej, gdy szukał obsady do 'E.T.' . Dzięki temu panowała luźniejsza atmosfera" - Macchio wspomina w książce "Waxing On: The Karate Kid and Me", która miała premierę 18 października.

"Zapadło mi w pamięć, że podczas rozmowy zwrócono mi uwagę na to, że główny bohater jest w scenariuszu kimś typowo amerykańskim. Martwiło ich to, że mam nowojorski akcent, którego należałoby się wyzbyć oraz, że pochodzę z typowej dla Wschodniego Wybrzeża włoskiej społeczności. (...) Od tamtego momentu podczas spotkania starałem się ukryć moją 'nowojorskość' i pełny optymizmu mówiłem, że mogę stać się typowym chłopakiem z środkowych Ameryki. (...) Chciałbym zobaczyć to na wideo. Musiało to wyglądać bardziej zabawnie" - opowiada.

Choć Ralphowi dano pewne nadzieje, ekipa "Powrotu do przyszłości" nie złożyła mu później żadnej propozycji. Macchio dodał, że, jak na ironię, rolę Marty'ego McFlya dostał Kanadyjczyk, Michael J. Fox . Przyznaje jednak, że obsadzenie Foxa było strzałem w dziesiątkę.