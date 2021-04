Russell Crowe w "Thor: Love and Thunder" zagra Zeusa

Pod koniec marca wyszło na jaw, że w realizowanym właśnie w Australii filmie "Thor: Love and Thunder" wystąpi Russell Crowe ("Gladiator", "Nędznicy"). Nie było wtedy wiadomo jednak, w jaką postać się wcieli. Tajemnicę tę rozwiał w wywiadzie dla jednej z australijskich stacji radiowych sam aktor. Gwiazdor zdradził, że w czwartej odsłonie przygód Thora wcieli się w postać boga Zeusa.

"Wsiadam teraz na rowerek i jadę do Disney Fox Studios. Około 9:15 będę Zeusem na potrzeby 'Thora'. To już mój ostatni dzień zeusowania, więc zamierzam się tym dobrze bawić" - zdradził Crowe w wywiadzie dla stacji radiowej Joy 94.9.

Postać Zeusa oparta została na postaci z mitologii greckiej, w której jest on królem bogów zamieszkujących Olimp. Komiksowy Zeus to również władca grupy humanoidalnych stworzeń z Olimpu czczonych przez starożytnych Greków i Rzymian, a także bóg pioruna i mądrości. Nie wiadomo, jak duża rola przypadła w udziale Crowe'owi, choć można przypuszczać, że będzie to raczej epizod. Niczego jednak nie można wykluczyć, bo szczegółowa fabuła filmu "Thor: Love and Thunder" trzymana jest w tajemnicy.

Wiadomo, że w filmie pojawi się plejada gwiazd. Swoje role z poprzednich filmów o Thorze powtórzą Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander i Jeff Goldblum. Rolę filmowego złoczyńcy zagra Christian Bale. W filmie zobaczymy też aktorów ze "Strażników Galaktyki": Chrisa Pratta, Pom Klementieff, Dave’a Bautistę, Karen Gillan i Seana Gunna. Gdyby tego było mało, w epizodycznych rolach wystąpią Matt Damon, Luke Hemsworth, Sam Neill oraz Melissa McCarthy.

Czwartą część "Thora", podobnie jak poprzedni film serii "Thor: Ragnarok", reżyseruje Taika Waititi. Z pobieżnych informacji odnośnie fabuły filmu "Thor: Love and Thunder" wynika, że postać grana przez Natalie Portman będzie żeńską odpowiedniczką Thora. Tymczasem władczynią Asgardu zostanie Walkiria (Tessa Thompson), poszukująca królowej, która będzie rządzić u jej boku. Z kolei grany przez Bale'a - Gor "Rzeźnik bogów" owładnięty będzie obsesją zgładzenia każdego boga, jaki stanie na jego drodze.