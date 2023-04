Russell Crowe przyznał, że dzięki roli w „Gladiatorze” polubił... noszenie spódnic

Michelle Rodriguez: Gwiazda kina akcji. Zszokowała wyznaniem o seksualnych preferencjach

Występ w "Gladiatorze" wciąż pozostaje jedną z najbardziej znaczących pozycji w aktorskim portfolio Russella Crowe’a . Nowozelandzki gwiazdor sportretował generała Maximusa, wybitnego dowódcę rzymskiej armii, którego cesarz Marek Aureliusz na łożu śmierci wyznaczył na swojego następcę. Prawowity dziedzic Kommodus (w tej roli Joaquin Phoenix) nie akceptuje jednak decyzji ojca i skazuje na śmierć Maximusa i całą jego rodzinę. Generał wymyka się jednak oprawcom nasłanym przez Kommodusa, a w końcu trafia do niewoli, gdzie zostaje wyszkolony na gladiatora. Życiowym celem Maximusa staje się dokonanie zemsty na mordercy bliskich. Za swoją kreację Crowe otrzymał nagrodę Critics’ Choice i jedynego w karierze Oscara.

Russell Crowe: Odkrył zalety noszenia spódnic

Goszcząc w podcaście "Empire" hollywoodzki aktor przyznał, że sława i nagrody nie były jedyną korzyścią z występu w "Gladiatorze". Na planie tego dramatu Ridleya Scotta gwiazdor odkrył bowiem zalety noszenia spódnic.

"Odnosiłem spore sukcesy, nosząc spódnice. Maximus miał fajną. Kiedyś nazywałem ją strojem do netballa" - zdradził Crowe.

Mowa o stworzonej pod koniec XIX wieku grze zespołowej uznawanej za prekursora koszykówki. W Australii i Nowej Zelandii jest ona szczególnie popularna wśród kobiet i dziewcząt, które na boisku noszą charakterystyczne plisowane spódniczki. Gwiazdor dodał, że jednym z powodów, dla których zgodził się zagrać Zeusa w ubiegłorocznym filmie "Thor: Miłość i grom" była możliwość ponownego przywdziania tego elementu garderoby.

"Latem, gdy panują upały, spódnica to naprawdę niezły wybór" - zaznaczył.

Wideo "Thor: Miłość i grom" [trailer 2]

"Gladiator": Kontynuacja

Na początku lutego media ujawniły, że po przeszło dwóch dekadach "Gladiator" doczeka się kontynuacji. Główną rolę w drugiej części ma zagrać Paul Mescal , gwiazdor serialu "Normalni ludzie" i komediodramatu "Aftersun", za występ w którym otrzymał w tym roku nominację do Oscara. Goszcząc niedawno w programie radiowym "The Ryan Turbidy Show" Crowe zdradził, że nie jest zaangażowany w ten projekt. "Paul to dobry gość i życzę mu powodzenia. Nie chcę się nad tym zbytnio rozwodzić, ponieważ przenosi mnie to z powrotem do okresu, kiedy oczywiście byłem znacznie młodszy. Uwielbiałem każdą minutę spędzoną na planie. Widząc, jak inni ludzie mają przed sobą szansę na to wspaniałe doświadczenie, czuję lekką zazdrość" - wyjawił aktor. Kontynuacja "Gladiatora" ma trafić do kin jesienią 2024 roku.

Wideo "Gladiator": Trailer

Zobacz też:

