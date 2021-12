"Run Rabbit Run": Gwiazda "Sukcesji" zastąpi Elisabeth Moss

Nominowana do nagrody Emmy Sarah Snook w horrorze "Run Rabbit Run" wcieli się w rolę specjalistki od płodności, która mimo swojej wiedzy naukowej będzie bezradna wobec dziwnych zachowań swojej córki.

Reżyserką filmu "Run Rabbit Run" będzie Daina Reid ("Opowieść podręcznej", "Outsider"), która zakończyła niedawno zdjęcia do serialu "The Shining Girls" z Elisabeth Moss. Reżyserka współpracowała już z Sarah Snook na planie miniserialu "The Secret River". Autorką scenariusza "Run Rabbit Run" jest pisarka Hannah Kent. Reszta obsady horroru na razie nie jest znana.

Reklama

"Run Rabbit Run": Zdjęcia w Australii

Zdjęcia do filmu "Run Rabbit Run" mają rozpocząć się już wkrótce w Australii, gdzie aktualnie trwają przygotowania do tej produkcji. To jeden z wielu projektów realizowanych w tym kraju. Miejscowe władze zadbały o stosowne ulgi podatkowe zachęcające filmowców do realizacji swoich projektów właśnie tam.

Sarah Snook można aktualnie oglądać w nadawanym przez HBO trzecim sezonie serialu "Sukcesja" . To właśnie udział w nim przyniósł jej jedyną do tej pory w karierze nominację do nagrody Emmy.

Elisabeth Moss jest jedną z gwiazd pokazywanego właśnie w kinach filmu Wesa Andersona "Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" . Na premierę czeka też oparty na faktach sportowy dramat "Next Goal Wins" z jej udziałem. W najbliższej przyszłości aktorka wcieli się w rolę Eleanor Coppoli w serialu poświęconym powstaniu filmowego "Ojca chrzestnego".

Elisabeth Moss: W męskim świecie 1 / 8 Uchodzi za jedną z najważniejszych, najzdolniejszych i najbardziej wpływowych amerykańskich aktorek. Swoją pozycję zawdzięcza rolom bohaterek, które muszą odnaleźć się w świecie kontrolowanym przez mężczyzn - czy to w agencji reklamowej z Ameryki lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku ("Mad Men"), czy dystopii rządzonej przez juntę wojskową ("Opowieści podręcznej"). Niedługo będziemy mogli zobaczyć ją jako żonę gangstera, która przejmuje grupę swojego małżonka, gdy ten idzie do więzienia. Elizabeth Moss ma świetną passę od prawie piętnastu lat. I nie zanosi się, by ta miała się w najbliższym czasie skończyć. Na zdjęciu: Elisabeth Moss w serialu "Opowieść podręcznej" Źródło: East News Autor: Hulu/Courtesy Everett Collection udostępnij

Zobacz również:



Stanisław Bareja: "Miliony śmiechogodzin"



Co obejrzeć w weekend? Filmowe propozycje serwisów streamingowych [Netflix, HBO, Amazon, Polsat Box Go]

Weekend w kinie: Fakty i fikcja