Rudowłosa piękność dołącza do hitu Marvela. Kogo zagra?

Fani Marvela mogą zacząć odliczanie! Sadie Sink, gwiazda "Stranger Things", oficjalnie dołącza do obsady czwartego filmu o Spider-Manie z Tomem Hollandem w roli głównej. Sony Pictures zaplanowało premierę na 31 lipca 2026 roku, więc jeszcze trochę cierpliwości, ale zapowiada się coś dużego!

Sadie Sink dołącza do "Spider-Mana 4"

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", a scenariusz stworzyli Erik Sommers i Chris McKenna. Jak na razie fabuła nowej odsłony pajęczej sagi owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne - będzie się działo! Przypomnijmy, że "Bez drogi do domy: zakończyło się dramatycznym zwrotem akcji: świat zapomniał, że Peter Parker to Spider-Man, co oznacza zupełnie nowy rozdział dla bohatera.

Nie wiadomo jeszcze, kogo dokładnie zagra Sink, ale biorąc pod uwagę jej talent i charyzmę, fani już spekulują, czy może wcieli się w nową miłość Petera? Niektórzy boją się, że mogłaby całkowicie zastąpić dotychczasową MJ graną przez Zendayę - która poza planem prywatnie jest życiową partnerką Hollanda. A może Sadie wcieli się w potencjalną superbohaterkę? Jedno jest pewne - aktorka nie zwalnia tempa! Wkrótce zobaczymy ją w filmie "O'Dessa" oraz na Broadwayu w sztuce "John Proctor Is the Villain".

Tom Holland już w zeszłym roku podgrzał atmosferę, zapowiadając, że "Spider-Man 4" będzie czymś zupełnie nowym: "Pomysł jest szalony. Trochę różni się od wszystkiego, co zrobiliśmy wcześniej, ale myślę, że fani naprawdę na niego zareagują" - powiedział w programie "Good Morning America".

