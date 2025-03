Netflix mierzy wysoko! Do nowej produkcji próbuje zwerbować byłego Bonda

Greta Gerwig zekranizuje "Siostrzeńca czarodzieja"?

Po ogromny sukcesie "Barbie" Greta Gerwig wzięła się za projekt dla Netfliksa. Gwiazda ma wyreżyserować nową adaptację "Opowieści z Narnii". Poprzednia seria rozpoczęła się w 2005 roku filmem "Lew, czarownica i stara szafa". Jak widać, po około 20 latach przyszedł czas na odświeżenie filmów opartych na powieści C.S. Lewisa.

Szósty tom, za który ma wziąć się 41-latka, nosi tytuł "Siostrzeniec czarodzieja". Tę informację zdradził Jason Isaacs, jeden z kandydatów do roli Aslana w adaptacji wyprodukowanej przez Disneya.

"W szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki przyjaciół, Digory’ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja - wuja Digory’ego, czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukują owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami" - czytamy w oficjalnym opisie książki wydawnictwa Media Rodzina.

Greta Gerwig nastawiała się na wypuszczenie adaptacji w kinach IMAX. Netflix podjął jednak zupełnie inną decyzję i zdecydował się zaprezentować nowy projekt w ofercie streamingowej. Reżyserce "Barbie" absolutnie się to nie spodobało. Podobno miała nawet postawić serwis do pioniu, mówiąc, że odejdzie, jeśli film nie wejdzie do kin.

Netflix celuje wysoko w obsadę nowej "Opowieści z Narnii". Jak donosi Deadline, platforma złożyła ofertę Danielowi Craigowi, który może dołączyć do filmu w reżyserii Grety Gerwig. Na razie nie wiadomo, jaką rolę miałby odegrać, a rozmowy są na wczesnym etapie.

Projekt nabiera tempa - produkcja ma ruszyć pod koniec roku, a wśród potencjalnych gwiazd wymienia się także Charli XCX, negocjującą rolę Białej Czarownicy. Netflix planuje premierę na Święto Dziękczynienia 2026, z ekskluzywnym pokazem Imax przed debiutem na platformie.

Jeśli Craig przyjmie rolę, będzie to kolejna współpraca aktora z Netfliksem po "Na noże".

