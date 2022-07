Produkcja jest kontynuacją nagrodzonej Złotymi Lwami na 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2010) w trzech kategoriach, "Różyczki" - zainspirowanej prawdziwymi wydarzeniami (m.in. historią pisarza Pawła Jasienicy i jego związku z drugą żoną, która po latach okazała się być donoszącą na niego agentką SB).

"Różyczka 2": Potrójna rola Magdaleny Boczarskiej

"'Różyczka 2' to jest sequel, forma kontynuacji pierwszego filmu. Bohaterką jest córka Różyczki z pierwszej części. Ma na imię Joanna. Tam była scena, o którą pytało mnie mnóstwo widzów po projekcji. Widać było Kamilę w ciąży. Pytano mnie, kto jest ojcem? W 'Różyczce 2', odpowiemy na to pytanie" - powiedział PAP reżyser Jan Kidawa-Błoński .

Zapytany o główną bohaterkę, graną przez Magdalenę Boczarską filmowiec wyjaśnił: "Będzie ona w potrójnej roli, ponieważ gra Kamilę z pierwszej 'Różyczki', Joannę - córkę Kamili i jeszcze mamy - w formie retrospekcji - sekwencję, kiedy Kamila z córeczką pojechała do Wiednia, pracować tam w końcu lat 70.".

"Nie miałam jeszcze nigdy takiej sytuacji, żeby w jednym filmie był casting jeden, dwa i trzy" - stwierdziła, obecna na planie, Magdalena Boczarska .

"Różyczka 2": O czym opowie film?

"Różyczka 2" to - jak czytamy w materiale prasowym - "współczesny dramat psychologiczny z elementami politycznego thrillera, dotykający wielu istotnych spraw i dylematów, z którymi widz styka się niemal codziennie". Film będzie opowieścią o dramatycznej prawdzie, która zmusza do przewartościowania całego życia i dokonania najtrudniejszego wyboru. "Historia nie ogranicza się do polskich dylematów i realiów, lecz ukazuje uniwersalne problemy człowieka, próbującego odnaleźć własną tożsamość, zmuszonego do weryfikacji utrwalanego od lat systemu wartości" - wyjaśnił Jan Kidawa-Błoński.

W obsadzie, obok Magdaleny Boczarskiej wystąpią m.in. Janusz Gajos, Robert Więckiewicz i Jacek Braciak. Operatorem jest Łukasz Gutt, laureat tegorocznej Polskiej Nagrody Filmowej Orły za "Wszystkie nasze strachy". Autorem scenariusza jest Maciej Karpiński.

Zdjęcia do "Różyczki 2", realizowane w Polsce, Belgii (Bruksela), Niemczech (Kolonia) i w Izraelu (Tel Awiw), zakończą się we wrześniu.

