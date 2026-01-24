Milly Alcock debiutowała jako Supergirl w epizodzie w finale "Supermana" Jamesa Gunna. Jej bohaterka jest kuzynką superbohatera, która została także uratowana z katastrofy planety Krypton. Jednak jej kapsuła ratunkowa trafiła na Ziemię później, przez co jej młodszy krewny zdążył ją przerosnąć.

W "Supergirl" Kara Zor-El wyrusza ze swym psem Krypto do odległej galaktyki, by tam świętować 21. urodziny. Niestety, szybko wpada w poważne tarapaty. Podczas swojej przygody pozna Lobo - łowcę nagród, w którego wciela się Jason Momoa. Ta rola jest wprost skrojona dla niego!

Jason Momoa: taki jak w komiksach!

W najnowszym klipie promującym nadchodzącym film, możemy bliżej przyjrzeć się Lobo i z bliska podziwiać wielki motocykl kosmiczny i przerażający łańcuch.

W komiksach poznajemy go jako ostatniego przedstawiciela swojego ludu, którego drogi nieraz przecinały się z Supermanem i nie były to przyjacielskie pogawędki. Dlatego Supergirl musi być gotowa na możliwe starcie.

"Kiedy niespodziewany i bezwzględny przeciwnik atakuje zbyt blisko domu, Kara Zor-El, znana również jako Supergirl, niechętnie łączy siły z nieoczekiwanym towarzyszem w epickiej, międzygwiezdnej podróży zemsty i sprawiedliwości" - czytamy w oficjalnym opisie.

"Supergirl": kiedy premiera?

"Supergirl" wejdzie do kin na całym świecie 26 czerwca 2026 roku.