Robert Więckiewicz: Te filmy aktora trzeba zobaczyć

We wtorek, 30 czerwca, swoje nieokrągłe 53. urodziny obchodzi jeden z najpopularniejszych polskich aktorów - Robert Więckiewicz. Z tej okazji prezentujemy osiem filmów z jego udziałem, które warto obejrzeć.

Robert Więckiewicz ma na swym koncie wiele znakomitych ról AKPA

Urodzony w Nowej Rudzie aktor to absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Wydziału Aktorskiego z siedzibą we Wrocławiu), którą ukończył w 1993 roku. Na przełom w karierze aktorskiej musiał poczekać do 2003 roku, kiedy wystąpił w komedii sensacyjnej Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza "Ciało". Rok później, po występie w filmie "Vinci" Juliusza Machulskiego, mógł już przebierać w propozycjach.

Oto najciekawsze z tych, które przyjął.



"Dom zły"

Udział w filmie Wojciecha Smarzowskiego to zawsze wydarzenie. Robert Więckiewicz w roli prokuratora Tomali uzupełnił tu gwiazdorską obsadę, w skład której weszli m.in. Arkadiusz Jakubik, Marian Dziędziel, Kinga Preis, Bartłomiej Topa, Piotr Głowacki, Eryk Lubos oraz Krzysztof Czeczot. Akcja filmu Smarzowskiego rozgrywa się w czasach PRL w bieszczadzkiej chałupie, w której kilka miesięcy wcześniej doszło do rzezi. Główny podejrzany opowiada władzom swoją wersję historii, która doprowadziła do tragedii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dom zły" [trailer]

"W ciemności"

W nominowanym do Oscara w kategorii dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego "W ciemności" Agnieszki Holland Więckiewicz wcielił się w rolę Leopolda Sochy. Socha to postać autentyczna, Polak ze Lwowa, który w trakcie II wojny światowej pomagał grupie Żydów, którzy uciekli z getta. Ta rola przyniosła Więckiewiczowi m.in. drugiego w karierze Złotego Lwa w Gdyni. W konkurencji oscarowej "W ciemności" musiało uznać wyższość irańskiego "Rozstania".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W ciemności" [trailer]

"Vinci"

Robert "Cuma" Cumiński to utalentowany złodziej, który ze względu na zły stan zdrowia opuszcza więzienie tylko po to, by dokonać kradzieży "Damy z gronostajem" z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Pomoże mu w tym policjant Szerszeń (Borys Szyc) oraz studentka konserwacji zabytków z krakowskiej ASP (Kamilla Baar). Dla niektórych widzów "Vinci" to ostatni dobry film w filmografii Juliusza Machulskiego. Dla Roberta Więckiewicza to pierwszy film, po występie w którym można było go już uznać za gwiazdę.