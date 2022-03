4 marca na ekrany polskich kin trafił wyczekiwany film "Batman" z Robertem Pattinsonem w roli głównej. W jednym z ostatnich wywiadów gwiazdor "Zmierzchu" przyznał, że aby wiarygodnie sportretować Mrocznego Rycerza, przez kilka miesięcy intensywnie pracował nad sylwetką, trenując kilka godzin dziennie. Aktor miał też bardzo restrykcyjną dietę, a tuż przed nagrywaniem scen, w których występuje bez kostiumu, stosował popularną wśród kulturystów metodę odwadniania organizmu, dzięki której mięśnie są lepiej uwidocznione.



Reklama

Drobiazgowo do swojej roli w "Batmanie" przygotowywała się również Zoe Kravitz , która wcieliła się w Kobietę-Kota. Goszcząc w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", gwiazda opowiedziała o szczegółach swojej pracy nad postacią. W pewnym momencie Fallon zażartował, że gdyby sam miał zagrać taką rolę, studiowałby dokładnie zachowanie kotów i uczył się pić mleko z miski.



Wideo Zoë Kravitz Drank Milk like a Cat to Prepare for The Batman (Extended) | The Tonight Show

"Właśnie to robiłam" - odparła Kravitz. Choć gospodarz programu nie dowierzał słowom aktorki, ta zapewniła go, że mówi prawdę. "Cóż, jestem zwolenniczką Metody" - wyjaśniła.

Zdjęcie Zoe Kravitz jako "Kobieta-Kot w filmie "Batman" / Warner Bros. - DC Entertainment /Collection Christophel / East News

Zoe Kravitz: Być jak kot

To, o czym wspomniała córka Lenny’ego Kravitza, to popularna w Hollywood metoda Lee Strasberga, ucznia słynnego rosyjskiego wykładowcy i teoretyka aktorstwa, Konstantego Stanisławskiego. Zainspirowany kultową techniką swojego nauczyciela, która opierała się na dogłębnym zrozumieniu emocji i uczuć odgrywanej postaci dzięki wykorzystaniu własnych wspomnień, Strasberg opracował nową, autorską metodę. Postępujący w zgodzie z nią aktor powinien niemal dosłownie stać się bohaterem, w którego się wciela, przejmując jego zwyczaje i starając się myśleć, jak on. Ze słynnej metody korzystał m.in. Robert De Niro, który przed wejściem na plan "Taksówkarza" przez kilka miesięcy pracował właśnie jako taksówkarz.

"Taksówkarz": Kultowy film Martina Scorsese na Netfliksie 1 / 10 Bohaterem "Taksówkarza" jest Travis Bickle, weteran wojny w Wietnamie, który pracuje jako taksówkarz w Nowym Jorku i postanawia oczyścić miasto z wszelkiego zła. Źródło: Getty Images Autor: FilmPublicityArchive/United Archives udostępnij

Kravitz z kolei, aby przeistoczyć się w Catwoman, ćwiczyła zachowania czworonogów. "Obejrzałam w tym celu mnóstwo filmów o kotach, obserwowałam ich reakcje, to, jak walczą. Zauważyłam wtedy, że bardzo trudne jest odczytanie ich emocji. Myślę, że to dlatego koty często budzą w ludziach niepokój. Nie da się do końca przewidzieć, jaki będzie ich kolejny ruch. Najtrudniej było je kontrolować na planie zdjęciowym. O ile kręcenie scen akrobacji okazało się bezproblemowe, to nakłonienie kotów do pozostania w jednym miejscu było wręcz niemożliwe. Na planie próbowano mnie zapoznać z kotami, które grały zwierzaki mojej bohaterki. Wydawały się być kompletnie niezainteresowane ani mną, ani poleceniami ekipy. Robiły, co chciały" - ujawniła Kravitz.

Wideo "Batman" [trailer 3]

Zobacz również:

Oleg Sencow wzywa do całkowitego bojkotu rosyjskiego kina

Mila Kunis i Ashton Kutcher pomogą Ukraińcom

Ukraińska Akademia Filmowa: Apel o bojkot rosyjskich produkcji

Vera Farmiga w geście solidarności z Ukrainą