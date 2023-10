River Phoenix: Zmarł w wieku 23 lat wskutek przedawkowania narkotyków

Nazwisko, nawiązujące do Feniksa odradzającego się z popiołów, nie uchroniło go przed tragedią. River Phoenix był niegdyś największą nadzieją Hollywood. To on był pierwszym kandydatem Jamesa Camerona do roli w "Titanicu". Zmarł w wieku 23 lat na skutek przedawkowania narkotyków. We wtorek mija dokładnie 30 lat od tego tragicznego wydarzenia.

River Phoenix /Robin Platzer /Getty Images