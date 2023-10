"Ridley jest w swoich opiniach bardzo ostry"

"Wszyscy ostrzegali mnie przed tym, że Ridley jest w swoich opiniach bardzo ostry. A już szczególnie w sytuacji, gdy ktoś bierze się za jego filmy. Był taki w stosunku do filmu +Blade Runner 2049+, który uważam za arcydzieło, ale on miał z nim problem. Było mu ciężko, bo chodziło o kontynuację jego 'Łowcy androidów'. Zapytałem go o nowego 'Top Guna', a on się tylko skrzywił. Dopytałem go, co ma na myśli. Odpowiedział, że film jego brata Tony’ego był oryginalny, a o kontynuacji nie ma co mówić. Starał się je szanować, ale widać było, że było to dla niego trudne. Pomyślałem więc, że nie mam szans ze swoim filmem" - powiedział Fede Alvarez w rozmowie z Guillermo del Toro przy okazji imprezy DGA Latino Summit 2023.

"Alien: Romulus": Nowy "Obcy" zbliża się wielkimi krokami

"Fede, cóż mogę powiedzieć?"

Zdjęcie "Alien: Romulus" ma trafić na ekrany kin 24 sierpnia 2024 roku / Brandywine Productions/Collection Christophel / East News

Mimo tych obaw Alvarez zdecydował się pokazać Scottowi swoją wersję "Obcego". Jak mówi, zależało mu na tym, żeby mistrz zobaczył jego film jako pierwszy. "Chciałem porozmawiać z nim osobiście w cztery oczy. Nawet gdyby ocenił, że zniszczyłem jego spuściznę. Nie chciałem otrzymać maila, który rozpoczyna się od: 'Ridley uważa...'. Obejrzał więc gotowy materiał, wszedł do pokoju i mówi: 'Fede, cóż mogę powiedzieć? Film jest zaje...y!'. Dla mnie było to bardzo ważne. Moja rodzina wie, że jednym z najlepszych momentów mojego życia było już samo to, że taki mistrz jak Ridley obejrzał mój film. Ale coś takiego? Gadaliśmy potem przez godzinę o rzeczach, które mu się podobały. Jednym z największych komplementów dla mnie, jako scenarzysty filmu, było to, gdy ocenił filmowe dialogi jako wspaniałe" - opowiada Alvarez.

"Alien: Romulus" będzie pierwszym filmem serii powstałym od momentu przejęcia studia Fox przez studio Disneya. Dwie poprzednie odsłony serii wyreżyserowane przez Scotta - "Prometeusz" z 2012 roku oraz "Obcy: Przymierze" z 2017 roku - cieszyły się umiarkowaną popularnością wśród widzów.